Viuda de Yeison Jiménez reapareció y fue captada en una boda con su cuñada; despertó reacciones

El fallecimiento de Yeison Jiménez representó un duro golpe para la música popular, provocando conmoción entre colegas, seguidores y personas cercanas. La noticia impactó al gremio artístico y dejó una marca profunda en quienes siguieron su trayectoria.

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A casi tres meses del hecho, ocurrido el 10 de enero de 2026, la atención comenzó a centrarse en Sonia Restrepo, esposa del artista, quien decidió mantenerse al margen del ámbito público y vivir su duelo en privado, sin pronunciarse durante ese tiempo.

Sin embargo, recientemente su nombre volvió a cobrar relevancia en redes sociales, luego de una publicación que generó diversas reacciones al evidenciar un cambio inesperado, despertando nuevamente el interés de los seguidores del cantante.

Pese a que Sonia Restrepo se mantiene alejada del foco mediático desde que inició la carrera de Yeison Jiménez, su rostro ha causado interés en miles de fans, que suelen estar pendientes de sus últimas apariciones tras la pérdida del cantante.

De hecho, recientemente, la viuda del intérprete fue foco de miradas tras una publicación que realizó Lina Jiménez, hermana de Yeison, donde se les vio muy elegantes en una boda a la que asistieron.

La cuñada de Restrepo dejó a la vista que ambas asistieron a un evento social, luciendo atractivas y arregladas con vestidos largos de colores. La madre de los hijos del cantante optó por un diseño en color morado, mientras lucía su cabellera recogida para mostrar accesorios en dorado.

Las imágenes, que se compartieron el 26 de marzo, mostraron a Lina Jiménez y Sonia Restrepo acompañadas de conocidos y amigos, celebrando el amor de allegados que decidieron darse el ‘sí’ en el altar.

cabe resaltar que la hermana de la celebridad llevó un vestido largo azul oscuro, su cabellera suelta y un maquillaje suave, posando en postales con sus seres queridos.

En varios momentos se ha visto la buena relación que sostienen ambas, ya que Lina Jiménez suele mostrar reuniones y encuentros que tienen con otros familiares.