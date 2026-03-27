Westcol: el streamer paisa que entrevistó a Petro logró ser tendencia en Colombia

La noche del 26 de marzo de 2026, la Casa de Nariño se convirtió en epicentro de un fenómeno digital que paralizó las redes sociales de todo el país. El streamer colombiano conocido como Westcol se sentó con el presidente Gustavo Petro en una transmisión en vivo por la plataforma Kick, para una charla que atrajo a miles de espectadores en tiempo real y generando una tormenta de reacciones de todo tipo.

El encuentro, anunciado días antes como parte de una serie de entrevistas con figuras políticas, rompió esquemas al mezclar el mundo del streaming con la política tradicional, alcanzando visualizaciones masivas que posicionaron el tema en tendencias globales.

A algo más de 12 horas desde el encuentro, el paisa ha logrado ser tendencia en redes sociales, especialmente en X, en donde se debaten varios asuntos derivados de la charla que duró una hora y 35 minutos, y en YouTube ya cuenta con algo más de 220.000 visualizaciones.

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‘El joven debe dejar de ser visto como enemigo’: mensaje del presidente Petro en su diálogo con Westcol Foto: Juan Diego Cano/Presidencia

Petro llegó bromeando sobre “fantasmas” en el palacio presidencial que le jugaron “diabluras” mientras esperaba, lo que desató risas y memes instantáneos entre los espectadores. Uno de los momentos más polémicos surgió cuando Westcol, sin filtros, le preguntó por qué Colombia lidera en plataformas como OnlyFans. El mandatario respondió con humor que se debe a las mujeres “lindas” del país, avivando debates sobre machismo y economía digital que dividieron opiniones en redes.

Otros temas candentes incluyeron la pobreza, la brecha generacional y el rol de los jóvenes en la política, con Westcol aclarando que no buscaba una “entrevista política”, sino un diálogo cercano para audiencias que evitan los noticieros tradicionales.

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Las reacciones sobre la conversación no se hicieron esperar, donde seguidores del presidente celebraron el “acercamiento a la juventud”, mientras opositores lo tildaron de “circo populista”.

Intercambio de gorras Westcol y Gustavo Petro. Foto: YouTube - @GustavoPetroOficial

¿Quién es Westcol, el rey del streaming colombiano?

Westcol, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, es un antioqueño de 25 años que ha conquistado el mundo digital desde su adolescencia. Su ascenso no fue casual; el creador de contenido ha dicho que se ha inspirado por streamers españoles y comenzó a subir videos de reacciones y gameplays a YouTube hace más de 10 años, cuando era un adolescente en busca de diversión en Medellín.

Hoy, su canal principal suma más de 270 millones de visualizaciones, y ha migrado con éxito a plataformas como Twitch y Kick, donde se corona como el streamer más seguido en 2024.

El 'streamer' está envuelto en varias polémicas. Foto: Foto tomada de Instagram @westcol

Su imperio digital también incluye un sello discográfico y empresas de entretenimiento que lo han catapultado a la élite de los creadores de contenido latinoamericanos. En números, presume de más de 1.5 millones de seguidores en Twitch, cifras aún mayores en Kick, donde es el top en Colombia desde 2023, y una presencia masiva en Instagram y YouTube.