Capturan a alias la Jota, hermano de Iván Mordisco

La Policía Nacional anunció, a través de redes sociales, la captura de alias Jota, hermano de Iván Mordisco.

La noticia fue confirmada en la mañana de este domingo 8 de marzo por el general de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón, quien expresó por medio de sus redes sociales que el “capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas”.

Asimismo, el general expresó que “alias la Jota sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz”. De igual forma, el vinculado a las disidencias de las FARC “estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026”.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗜𝗩𝗔́𝗡 𝗠𝗢𝗥𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢’!



En Falan, Tolima, la @PoliciaColombia logró la captura de alias ‘La Jota’, hermano de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’.



El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado,… pic.twitter.com/wKWptYnzAR — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 8, 2026

El operativo en el que se dio la captura de alias la Jota se desarrolló en Falan, municipio del departamento del Tolima. De momento no se informó de algún herido por parte de las autoridades.

Posteriormente, se informó que la identidad del capturado es Juan Gabriel Vera Fernández, quien es hermano mayor y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco; es acusado de delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

Vera es líder de una de las disidencias de las FARC más violentas y agresivas, por lo que su captura simboliza también un fuerte golpe al grupo delincuencial.

De igual forma, el general de la Policía William Rincón afirmó que alias la Jota “presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

La Policía terminó el comunicado afirmando que “quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad”.

Después del anuncio de su captura, alias la Jota será colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que será la encargada de legalizar su captura, la cual seguramente efectuará un juez de garantías.

Tras el debido proceso, se le imputarán cargos, se le dará una medida de aseguramiento y será trasladado seguramente a una cárcel de máxima seguridad.