Nación

Capturan a alias la Jota, hermano de Iván Mordisco

El operativo se realizó durante la noche del sábado 7 de marzo.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 7:13 a. m.
Se confirmó la captura a través de cuentas oficiales de la Policía.
Se confirmó la captura a través de cuentas oficiales de la Policía. Foto: @DirectorPolicia

La Policía Nacional anunció, a través de redes sociales, la captura de alias Jota, hermano de Iván Mordisco.

La noticia fue confirmada en la mañana de este domingo 8 de marzo por el general de la Policía Nacional de Colombia, William Oswaldo Rincón, quien expresó por medio de sus redes sociales que el “capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas”.

Ejército Nacional frustró seis acciones terroristas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país

Asimismo, el general expresó que “alias la Jota sería el responsable de coordinar homicidios selectivos contra firmantes de paz”. De igual forma, el vinculado a las disidencias de las FARC “estaría vinculado al asesinato de Ángel Cediel Ordóñez Sandoval, ocurrido el 17 de enero de 2026”.

El operativo en el que se dio la captura de alias la Jota se desarrolló en Falan, municipio del departamento del Tolima. De momento no se informó de algún herido por parte de las autoridades.

Nación

¿Por qué suena el Himno Nacional a las nueve de la mañana este domingo de elecciones?

Barranquilla

Elecciones del 8 de marzo: así estará la movilidad y el transporte en Barranquilla durante la jornada electoral

Nación

Laura Sarabia reconoce que entró en un proceso restaurativo con Marelbys Meza

Cali

MIO habilita rutas especiales en Cali para facilitar el acceso a los puestos de votación este domingo 8 de marzo

Medellín

Cientos de familias deberán dejar sus casas por megaproyecto aeroportuario en zona turística de Colombia

Nación

Vandalizan mesas de votación en Bolívar a horas de iniciar las elecciones

Finanzas

¿Cómo pagar el predial en Medellín con descuento? Quedan pocos días para el beneficio

Política

Gustavo Petro reporta “golpe estratégico” contra Iván Mordisco; habla de “bombardeo” e informa que la operación contra el jefe guerrillero continúa

Florencia

Fuerzas Militares bombardean a disidencias de Iván Mordisco en El Retorno, Guaviare: dos menores fueron rescatados

Nación

“Estaban borrachos”: nueva versión sobre masacre de 26 hombres de Iván Mordisco en el Guaviare

Posteriormente, se informó que la identidad del capturado es Juan Gabriel Vera Fernández, quien es hermano mayor y uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco; es acusado de delitos de homicidio agravado, secuestro y porte ilegal de armas.

Comandante de la Policía de Bogotá da parte de tranquilidad sobre seguridad en las elecciones en la capital del país: “Lo garantizamos”

Vera es líder de una de las disidencias de las FARC más violentas y agresivas, por lo que su captura simboliza también un fuerte golpe al grupo delincuencial.

De igual forma, el general de la Policía William Rincón afirmó que alias la Jota “presuntamente se encargaba del abastecimiento logístico, material de intendencia y equipos de alta tecnología para esta estructura criminal”.

La Policía terminó el comunicado afirmando que “quien atenta contra la vida de un colombiano, atenta contra todo el país. Seguiremos trabajando con firmeza para que estos crímenes no queden en la impunidad”.

Después del anuncio de su captura, alias la Jota será colocado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que será la encargada de legalizar su captura, la cual seguramente efectuará un juez de garantías.

Tras el debido proceso, se le imputarán cargos, se le dará una medida de aseguramiento y será trasladado seguramente a una cárcel de máxima seguridad.

