Cali

Policía de Cali frustró posible atentado contra la Fuerza Pública de cara a las elecciones del 8 de marzo

Al parecer, se pretendía atentar contra la estación de Policía El Diamante.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

4 de marzo de 2026, 9:07 p. m.
Este joven de 20 años tenía un artefacto explosivo artesanal.
Este joven de 20 años tenía un artefacto explosivo artesanal. Foto: Policía de Cali

Las autoridades de la ciudad de Cali mantienen un estricto operativo de seguridad en toda el área metropolitana con relación a salvaguardar la integridad de los ciudadanos de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, dio a conocer que este miércoles, 4 de marzo de 2026, se frustró un posible atentado.

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

“La acción inmediata de nuestras unidades de policía permite la captura en flagrancia de un posible terrorista, la neutralización de un artefacto explosivo artesanal en el oriente de Cali”, indicó el oficial ante la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en el barrio Marroquín 13, jurisdicción de la estación de policía El Diamante, en desarrollo de patrullajes de control que permitieron la identificación y la captura de este sujeto, quien transportaba el elemento explosivo.

Cali

“La representación regional no puede quedarse en el discurso”: Carlos Hernán Rodríguez presenta sus propuestas para llegar al Senado

Cali

¿Qué pasó con el Muelle 13 de Buenaventura y por qué sigue en disputa entre el Gobierno y el grupo portuario privado?

Cali

MIO anuncia cambios en paradas y suspensión de una ruta: todo lo que debe saber del nuevo plan de operación

Cali

Furor por el Giro de Rigo en Cali: carrera reunirá competidores de 35 países y moverá el turismo local; estas son las fecha clave

Cali

¿Bici o moto eléctrica? Las reglas de oro de la Secretaría de Movilidad para circular sin multas en Cali

Cali

“Esperar una firma para seguir viviendo”: la historia de Michelle Obando y su apuesta por cambiar la salud en Colombia

Cali

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

Bogotá

Megaoperativo en Santa Fe: Policía desplegó 1.200 uniformados en inmediaciones del lugar donde explotó granada de fragmentación

Cali

Atentado en Cali contra la Policía deja varios heridos; esto es lo que se sabe

Nación

El emotivo reencuentro entre policía sobreviviente a atentado contra helicóptero en Antioquia y Telmo, su perro antiexplosivos

El hombre de 20 años ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, detalló el coronel Milton Melo.

Este es el artefacto explosivo incautado.
Este es el artefacto explosivo incautado. Foto: Policía de Cali

Por su parte, Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, destacó la oportuna reacción de la Policía Nacional que permitió la captura de este hombre, donde se presume que pretendía aparentemente atentar contra la estación de Policía El Diamante.

Así mismo, Mendoza Castrillón exigió a las autoridades pertinentes el pronto esclarecimiento de estos hechos que ponen en riesgo a la Fuerza Pública, y pidió la identificación de otros posibles involucrados y su respectiva judicialización conforme a la ley.

“Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la seguridad y la convivencia pacífica en Santiago de Cali”, manifestó el personero de Cali en la red social de X.

Más de Cali

Carlos Hernán Rodríguez, candidato al Senado

“La representación regional no puede quedarse en el discurso”: Carlos Hernán Rodríguez presenta sus propuestas para llegar al Senado

Muelle 13, Buenaventura

¿Qué pasó con el Muelle 13 de Buenaventura y por qué sigue en disputa entre el Gobierno y el grupo portuario privado?

El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, sostuvo que está listo el cronograma para poner en marcha el plan de salvamento del sistema de transporte masivo, MÍO, amenazado hoy por una severa crisis estructural. Fotos Raúl Palacios / El País / 23 de Junio del 2023 Cali.

MIO anuncia cambios en paradas y suspensión de una ruta: todo lo que debe saber del nuevo plan de operación

x

Furor por el Giro de Rigo en Cali: carrera reunirá competidores de 35 países y moverá el turismo local; estas son las fecha clave

Decenas de motos eléctricas sin matrícula circulan a diario por las calles de Cali. Su utilización de las ciclorrutas genera debate sobre la falta de regulación y de seguridad.

¿Bici o moto eléctrica? Las reglas de oro de la Secretaría de Movilidad para circular sin multas en Cali

Michelle Obando, candidata a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca

“Esperar una firma para seguir viviendo”: la historia de Michelle Obando y su apuesta por cambiar la salud en Colombia

Masacre en Huila.

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

Cali centro de avistamiento de aves en Colombia

Clima en Cali hoy martes, 4 de marzo: esto dice el Ideam

cleyderson Tejada Martínez, Bioaventura.

La sorprendente historia de Bioaventura: un valluno que pasó de humilde panadero a deportista extremo en redes sociales

Noticias Destacadas