Policía de Cali frustró posible atentado contra la Fuerza Pública de cara a las elecciones del 8 de marzo

Las autoridades de la ciudad de Cali mantienen un estricto operativo de seguridad en toda el área metropolitana con relación a salvaguardar la integridad de los ciudadanos de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 8 de marzo.

El coronel Milton Melo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, dio a conocer que este miércoles, 4 de marzo de 2026, se frustró un posible atentado.

Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

“La acción inmediata de nuestras unidades de policía permite la captura en flagrancia de un posible terrorista, la neutralización de un artefacto explosivo artesanal en el oriente de Cali”, indicó el oficial ante la ciudadanía.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en el barrio Marroquín 13, jurisdicción de la estación de policía El Diamante, en desarrollo de patrullajes de control que permitieron la identificación y la captura de este sujeto, quien transportaba el elemento explosivo.

“El hombre de 20 años ya se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”, detalló el coronel Milton Melo.

Este es el artefacto explosivo incautado. Foto: Policía de Cali

Por su parte, Gerardo Mendoza Castrillón, personero de Cali, destacó la oportuna reacción de la Policía Nacional que permitió la captura de este hombre, donde se presume que pretendía aparentemente atentar contra la estación de Policía El Diamante.

Así mismo, Mendoza Castrillón exigió a las autoridades pertinentes el pronto esclarecimiento de estos hechos que ponen en riesgo a la Fuerza Pública, y pidió la identificación de otros posibles involucrados y su respectiva judicialización conforme a la ley.

“Desde el Ministerio Público reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, la seguridad y la convivencia pacífica en Santiago de Cali”, manifestó el personero de Cali en la red social de X.