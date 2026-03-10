Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja cuatro militares heridos

Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento del Cauca. Grupos armados atacaron a una tropa del Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar, este reciente ataque con explosivos se registró sobre las 12:20 del mediodía de este martes, 10 de marzo, en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía.

Los hechos se registraron cuando un vehículo militar del Batallón de Ingenieros (Biter) transitaba por la zona y, mediante la modalidad “área preparada con explosivos”, se activó la descarga.

Al menos cuatro militares resultaron heridos en medio de este ataque, quienes fueron identificados como: Ferney Ramos Villalba, Miguel Ángel Gómez Monroy, Jorge Eliecer Chaparro y Germán Daza Domínguez.

Estos soldados fueron trasladados de inmediato al Batallón de Ingenieros en el corregimiento El Estrecho para recibir atención médica, donde uno de ellos registró aturdimiento por la explosión.

A través de redes sociales circularon videos de los momentos posteriores al violento hecho donde se observa la magnitud del ataque que afectó gran parte de la vía.

#ATENCIÓN

Reportan grave ataque con explosivos contra unidad militar en zona rural de Patía, Cauca que deja 4 militares lesionados.



Tropas sostienen combates en la zona donde hace presencia el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Frente a este nuevo atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó en SEMANA que “hemos visto que cuando un terrorista comete un acto, es muestra de cobardía y de debilidad”.

El ministro también confirmó que en esta región se desplegaron tres fuerzas de despliegue rápido para cada división con el fin de contrarrestar a los criminales en esta zona.

“Hago un llamado a toda la Fuerza Pública para que esté en máxima alerta, pero también a la ciudadanía. Esto ha sido un esfuerzo monumental y los grupos armados ilegales, las estructuras criminales intentarán mostrar que tienen un poder criminal. Así que la amenaza de que puedan intentar hacer un atentado terrorista, como comúnmente se llama plan pistola, existe y puede elevarse en las siguientes horas o los siguientes días”, dijo Sánchez el pasado 8 de marzo tras finalizar las elecciones legislativas.