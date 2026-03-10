Cauca

Atentado con explosivos en Patía, Cauca, deja cuatro militares heridos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió en SEMANA a este violento hecho.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de marzo de 2026, 4:42 p. m.
Los hechos se registraron en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía.
Los hechos se registraron en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía. Foto: API

Un nuevo atentado contra la Fuerza Pública mantiene en máxima alerta a las autoridades del departamento del Cauca. Grupos armados atacaron a una tropa del Ejército Nacional.

De acuerdo con el reporte preliminar, este reciente ataque con explosivos se registró sobre las 12:20 del mediodía de este martes, 10 de marzo, en la vía Panamericana, en zona rural del municipio de Patía.

Ministro Pedro Sánchez reveló información sobre alias Iván Mordisco: “Está corriendo”

Los hechos se registraron cuando un vehículo militar del Batallón de Ingenieros (Biter) transitaba por la zona y, mediante la modalidad “área preparada con explosivos”, se activó la descarga.

Al menos cuatro militares resultaron heridos en medio de este ataque, quienes fueron identificados como: Ferney Ramos Villalba, Miguel Ángel Gómez Monroy, Jorge Eliecer Chaparro y Germán Daza Domínguez.

Cali

Siete iglesias emblemáticas de Cali para recorrer en Semana Santa, que destacan por su historia, arquitectura y tradición religiosa

Cali

¿Cuáles son los horarios de ingreso al Cerro de las Tres Cruces, en Cali, durante Semana Santa 2026?

Cali

Conozca los cursos gratuitos TIC 2026 que está ofreciendo la Alcaldía de Cali: así puede aplicar

Salud

Nuevo reto viral promueve el consumo excesivo de acetaminofén. Autoridades alertan

Cali

Estos son los mejores miradores de Cali para disfrutar vistas panorámicas de la ciudad, caminatas al aire libre y paisajes únicos

Cali

Fuerte temblor en Colombia sacude el Valle del Cauca y otras regiones del país este lunes, 9 de marzo

Cali

“Fue una sorpresa”: Aida Quilcué revela en SEMANA cómo se enteró de que sería fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

Cali

Los vehículos blindados que el Ejército envió al suroccidente de Colombia para combatir a los ilegales

Turismo

El paraíso del Cauca que enamora con su mezcla de selva y océano, ideal para los amantes de la aventura

Cali

La disputa territorial entre comunidades Misak y el Cric que tiene paralizado el Cauca: estos son los detalles del enfrentamiento

Estos soldados fueron trasladados de inmediato al Batallón de Ingenieros en el corregimiento El Estrecho para recibir atención médica, donde uno de ellos registró aturdimiento por la explosión.

A través de redes sociales circularon videos de los momentos posteriores al violento hecho donde se observa la magnitud del ataque que afectó gran parte de la vía.

Frente a este nuevo atentado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mencionó en SEMANA que “hemos visto que cuando un terrorista comete un acto, es muestra de cobardía y de debilidad”.

El ministro también confirmó que en esta región se desplegaron tres fuerzas de despliegue rápido para cada división con el fin de contrarrestar a los criminales en esta zona.

Hago un llamado a toda la Fuerza Pública para que esté en máxima alerta, pero también a la ciudadanía. Esto ha sido un esfuerzo monumental y los grupos armados ilegales, las estructuras criminales intentarán mostrar que tienen un poder criminal. Así que la amenaza de que puedan intentar hacer un atentado terrorista, como comúnmente se llama plan pistola, existe y puede elevarse en las siguientes horas o los siguientes días”, dijo Sánchez el pasado 8 de marzo tras finalizar las elecciones legislativas.