Elecciones del 8 de marzo: general Giovanni Cristancho descarta presencia del Clan del Golfo en Bogotá y entrega parte de tranquilidad

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, habló con SEMANA este miércoles, 4 de marzo. El diálogo se centró en el despliegue de seguridad previsto para las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo domingo, 8 de marzo.

Frente a los posibles riesgos para la jornada, el alto oficial emitió un parte de tranquilidad a la comunidad bogotana. Durante la conversación, instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, asegurando que las capacidades de la Institución están dispuestas para garantizar el orden público en la capital y las diferentes regiones de Colombia.

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la supuesta presencia de estructuras armadas como el ELN y el Clan del Golfo en el perímetro del casco urbano.

Sobre el ELN, el general Cristancho señaló que, si bien existen alertas sobre las cuales se realiza un seguimiento constante, él “personalmente” no cuenta con información que confirme la presencia de miembros de esta organización en Bogotá.

Respecto al Clan del Golfo, el oficial fue enfático al declarar que en su trayectoria por la ciudad no ha detectado evidencia de este grupo delincuencial.

Atribuyó las versiones sobre su presencia a lo que denominó “diarrea verbal” por parte de algunos ciudadanos, los cuales no corroboran la información que reciben.

Sin embargo, el general invitó a quienes tengan datos concretos o avistamientos a formalizar las denuncias ante la Policía, indicando que “cualquier amenaza verificada será tratada como una prioridad para ser atacada”.

El balance de seguridad también incluyó temas de alto impacto ocurridos recientemente en la ciudad. Se abordó el caso del empresario Gustavo Aponte, quien fue víctima de un ataque sicarial junto a su escolta en el norte de Bogotá, específicamente en la carrera Séptima con calle 85.

Asimismo, se discutió el incremento en la modalidad de paseo millonario, un delito que ha dejado víctimas fatales en la capital. Según las cifras oficiales entregadas por el general, durante el año 2025 se registraron “37 casos de este tipo en la ciudad, los cuales dejaron como resultado la captura de 25 personas vinculadas a dos organizaciones delincuenciales”.

Finalmente, el comandante de la Policía Metropolitana recomendó a los habitantes extremar las medidas de precaución al utilizar el servicio de transporte público individual. Sugirió verificar siempre que la identidad del conductor y las placas del vehículo coincidan plenamente con la tarjeta de control obligatoria.