¿Qué pasó con la captura de los asesinos del empresario Gustavo Aponte? Así respondió el general Giovanni Cristancho

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá habló con SEMANA.

Redacción El Debate
4 de marzo de 2026, 3:45 p. m.
El empresario Gustavo Aponte y, al fondo, el lugar donde fue asesinado el 11 de febrero de 2026, en Bogotá
El empresario Gustavo Aponte y, al fondo, el lugar donde fue asesinado el 11 de febrero de 2026, en Bogotá

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, habló con SEMANA. Durante la entrevista, con motivo de la seguridad en la capital con miras a las elecciones del 8 de marzo de 2026, el oficial fue consultado por el caso del empresario Gustavo Aponte.

José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, propietario de las empresas Arroz Sonora, fue asesinado el 11 de febrero de 2026, en hechos que quedaron registrados en videos que dan cuenta de un sicario vestido de paño que atentó contra su integridad y la de su escolta.

Al empresario Gustavo Aponte lo atacaron por la espalda, también a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El sicario los estaba esperando en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá. El asesino, según investigadores de la Sijín, sería un criminal experto y al servicio de las llamadas oficinas de sicarios.

Las cámaras de vigilancia capturaron el minuto a minuto del crimen. Eran las 3:38 de la tarde del pasado 11 de febrero cuando Gustavo Aponte salió del gimnasio en compañía de su escolta y bajó las escaleras de camino al parqueadero en el exterior del edificio.

“Vamos trabajando. Discúlpeme no darle más datos. La investigación va por un camino acertado, vamos avanzando y con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación, un fiscal totalmente comprometido, unos fiscales expertos en investigar homicidios, y ellos nos han dado unas órdenes a la policía judicial, que las estamos cumpliendo. Vamos por buen camino, no queremos fallar, y creemos que tenemos un compromiso con la ciudad para esclarecer este delito”, aseveró.

Vea la entrevista completa con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano:

De acuerdo con el oficial, “pasaron 10 minutos y nadie nos dejaba ver las cámaras”, hecho que “desesperó a los oficiales que no sabían, en concreto, a quién buscaban. ”Se necesita, lo comentamos, me reuní con los diferentes gerentes de seguridad, cambiar los protocolos. Nos tienen que dejar ver las cámaras, pero ya”.

Fuentes cercanas a la investigación explicaron que, de acuerdo a cómo se desarrolló el crimen, la ubicación del sicario, la sangre fría con la que disparó y la efectividad del plan asesino, se inclinan por advertir que el homicidio se encargó a las llamadas oficinas de sicarios. La manera en que las víctimas fueron atacadas con un arma tipo pistola 9 milímetros, los disparos que recibieron, casi en puntos iguales del cuerpo, advierte la experiencia del asesino, que, en cuestión de segundos, completó el homicidio.

El sicario, dijo la Policía y lo confirmaron las cámaras de seguridad, estaba de traje y corbata, como un camuflaje para permanecer durante algunos minutos en el mismo sitio y confundirse con quienes frecuentan ese sector de la capital del país, lleno de oficinas y trabajadores de traje y corbata.

Imagen de las cámaras de seguridad cuando el empresario Gustavo Aponte fue asesinado, el 11 de febrero de 2026
Imagen de las cámaras de seguridad cuando el empresario Gustavo Aponte fue asesinado, el 11 de febrero de 2026

El oficial dijo que, a su vez, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, está gestionando que esta normativa cambie cuando circunstancias como estas se presenten.

Precisamente, en El Debate de SEMANA, Julio Cesar Triana, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, manifestó que era inconcebible que las autoridades no hubieran podido acceder prontamente a los videos para conocer la ruta de escape de los asesinos.

“Fue muy triste escuchar decir al director de la Policía de Bogotá que cuando llegaron a un condominio a pedir dejar revisar las cámaras, para seguramente trazabilidad, y poder identificar a los sicarios, inmediatamente les dijeron que necesitaban una orden judicial para ello. Eso no puede pasar, es muy grave”, señaló Triana.

Quien también rechazó en El Debate ese incidente fue Juan Baena, expresidente del Concejo de Bogotá. “De manera vehemente quiero señalar dos cosas. Lo primero es que eso no puede pasar y, lo segundo, es que el sicariato no es un caso aislado en Colombia; hay que ser conscientes de eso. Hay bandas criminales y hay que atacarlas”, aseveró Baena.

Las razones específicas por las cuales fue asesinado el empresario, que solía hacer grandes donaciones a personas necesitadas, no han sido dadas a conocer.

