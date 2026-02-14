Caso Gustavo Aponte: una oficina de sicarios sería la encargada de cometer el asesinato del empresario y su escolta. ¿Cuáles son las hipótesis?

Al empresario Gustavo Aponte lo atacaron por la espalda, también a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El sicario los estaba esperando en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá. El asesino, según investigadores de la Sijín, sería un criminal experto y al servicio de las llamadas oficinas de sicarios.

Las cámaras de vigilancia capturaron el minuto a minuto del crimen. Eran las 3:38 de la tarde del pasado 11 de febrero cuando Gustavo Aponte salió del gimnasio en compañía de su escolta y bajó las escaleras de camino al parqueadero en el exterior del edificio.

Las cámaras de seguridad captaron los detalles del crimen. El sicario estaba esperando a las víctimas en la esquina, vestido de traje y corbata. Los atacó por la espalda cuando llegaban al parqueadero. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

El sicario lo vio, se acercó corriendo y disparó en cuatro oportunidades. Fuentes cercanas a la investigación explicaron que, de acuerdo a cómo se desarrolló el crimen, la ubicación del sicario, la sangre fría con la que disparó y la efectividad del plan asesino, se inclinan por advertir que el homicidio se encargó a las llamadas oficinas de sicarios, que las autoridades en Bogotá se han esforzado por ignorar. El informe de inspección del lugar de los hechos que conoció SEMANA reveló detalles del crimen.

La manera en que las víctimas fueron atacadas con un arma tipo pistola 9 milímetros, los disparos que recibieron, casi en puntos iguales del cuerpo, advierte la experiencia del asesino, que, en cuestión de segundos, completó el homicidio.

El sicario, dijo la Policía y lo confirmaron las cámaras de seguridad, estaba de traje y corbata, como un camuflaje para permanecer durante algunos minutos en el mismo sitio y confundirse con quienes frecuentan ese sector de la capital del país, lleno de oficinas y trabajadores de corbata.

El video también muestra que en el mismo sitio y a la misma hora una persona pasó trotando en ropa de ejercicio; incluso bajó por la cuadra del ataque sicarial, presenció el asesinato y tuvo que correr, justamente por donde huyó el asesino. Se trata de un importante testigo para el caso.

El empresario Gustavo Aponte. Foto: FACEBOOK GUSTAVO APONTE

Los investigadores recuperaron los videos de seguridad de la zona, tomaron declaraciones de los testigos y familiares de las víctimas. Se espera que los elementos de prueba y las declaraciones permitan identificar a los autores materiales del crimen y, de paso, determinar los móviles y los responsables de ordenar el asesinato.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que tras el crimen se convocó una reunión extraordinaria con el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Sijín y otras autoridades para revisar el caso y tomar determinación en el propósito de esclarecer los hechos. Dijo que se trató de un asesinato “milimétrico”.

“Todos los actores del Estado debemos unirnos en ese propósito. Hechos como este no solo acaban vidas, sino que rompen la confianza de toda una ciudad, y quienes los cometen deben saber que todas las capacidades estarán dirigidas a capturarlos”, dijo el alcalde de la ciudad.

El asesinato de Gustavo Aponte recuerda otro crimen en el mismo sitio, en circunstancias parecidas, que sigue en investigación de la Fiscalía. Foto: captura video

El asesinato de Gustavo Aponte recuerda otro crimen en el mismo sitio, en circunstancias parecidas, que sigue en investigación de la Fiscalía. También Hernán Franco, vinculado al sector arrocero, fue víctima de sicarios en la misma modalidad y, según fuentes del proceso, cumpliendo órdenes de una oficina de sicarios.

En el caso de Franco, aunque hubo capturas, incluso condena al autor material, los responsables de ordenar el asesinato siguen en la impunidad, lo que demuestra que los crímenes a cargo de las oficinas de sicarios tienen un sello de garantía de silencio, aun bajo la amenaza de pasar años en la cárcel.

“Estos delincuentes, que forman parte de las oficinas de sicarios, así los capturen, prefieren aceptar cargos, recibir condenas antes de revelar información que lleve a los autores intelectuales, de donde sale la orden para asesinar a las víctimas. Hacen un pacto en el que comprometen su propia vida”, señalaron investigadores de homicidios.

La investigación apenas arranca y las evidencias prometen dar resultados. Hasta el momento, la hipótesis más fuerte está relacionada con exigencias extorsivas en contra de Gustavo Aponte, justamente por su condición de empresario. Se conocieron algunas amenazas, pero hasta el momento todo es materia de investigación.