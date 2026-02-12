Tras asesinato del empresario Gustavo Aponte en Bogotá, se armó polémica por las cámaras de seguridad: “Eso no puede pasar”

Momentos de pánico vivieron quienes transitaban este miércoles 11 de febrero por la calle 85 con carrera Séptima, norte de Bogotá, cuando un sicario acabó con la vida de dos hombres.

Todo ocurrió cuando Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un reconocido empresario, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, salieron de un gimnasio y fueron atacados a disparos en horas de la tarde.

Luego, el sicario se subió a una moto que era conducida por su cómplice y huyeron de la zona; Aponte y Gutiérrez fueron trasladados a una clínica donde murieron debido a la gravedad de las heridas.

Tras el doble crimen, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo en medio de una entrevista con Blu Radio que las autoridades tuvieron inconvenientes este miércoles para acceder a las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho sicarial.

De acuerdo con el general de la Policía, administradores de los edificios y estaciones de servicio cercanas al lugar del crimen tardaron varios minutos para facilitar los videos debido a que exigieron órdenes judiciales para entregarlos.

“No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen”, denunció el general Cristancho en la emisora citada.

Lo anterior ha sido duramente cuestionado debido a que tener las imágenes de manera inmediata era crucial para dar con el paradero de los asesinos.

La escena del doble crimen en el norte de Bogotá. Foto: API

Precisamente, en El Debate de SEMANA, Julio Cesar Triana, representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, manifestó que era inconcebible que las autoridades no hubieran podido acceder prontamente a los videos para conocer la ruta de escape de los asesinos.

“Fue muy triste escuchar decir al director de la Policía de Bogotá que cuando llegaron a un condominio a pedir dejar revisar las cámaras, para seguramente trazabilidad, y poder identificar a los sicarios, inmediatamente les dijeron que necesitaban una orden judicial para ello. Eso no puede pasar, es muy grave”, señaló Triana.

Quien también rechazó en El Debate ese incidente fue Juan Baena, expresidente del Concejo de Bogotá.

“De manera vehemente quiero señalar dos cosas. Lo primero es que eso no puede pasar y, lo segundo, es que el sicariato no es un caso aislado en Colombia; hay que ser conscientes de eso. Hay bandas criminales y hay que atacarlas”, aseveró Baena.