Así se refirió Juan Carlos Pinzón sobre Gustavo Andrés Aponte, empresario asesinado en Bogotá: “vivía por su familia”

El doble crimen se registró en horas de la tarde a las afueras de un gimnasio.

12 de febrero de 2026, 8:45 a. m.
De izquierda a derecha: Juan Carlos Pinzón y el doble caso de sicariato. Foto: Colprensa y API, respectivamente.

Este miércoles 12 de febrero, a eso de las 4:00 de la tarde, dos hombres fueron asesinados a bala en instantes en que salían de un gimnasio ubicado en la calle 85 con carrera Séptima, norte de Bogotá.

Las personas asesinadas fueron identificadas como Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, un reconocido empresario, y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, y su escolta de nombre Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Se conoce detalle clave del sicario que mató a dos personas en la calle 85, en Bogotá: “Es la primera vez que veo eso”

Tras este doble crimen que sacudió a la capital del país, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se pronunció a través de su cuenta en X.

“Qué dolor lo que sucedió con Gustavo Aponte. Mi solidaridad con su familia y amigos. Hoy duele Colombia, hoy duele el alma. Un país que pierde a un gran empresario, pero sobre todo a un papá y esposo que vivía por su familia y trabajaba por un mejor futuro. En el mismo hecho también fue asesinado Luis Gabriel Gutiérrez, otra vida que se apaga en medio de una inseguridad que no da tregua. Justicia ya. Que encuentren a los responsables y que no haya impunidad. No más vidas perdidas”, dijo Pinzón en la citada red social.

