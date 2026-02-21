CONFIDENCIALES

Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

Las autoridades avanzan en las pesquisas que conduzcan al esclarecimiento de este hecho criminal.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
21 de febrero de 2026, 2:02 a. m.
Empresario asesinado a manos de un sicario.
Empresario asesinado a manos de un sicario. Foto: FACEBOOK GUSTAVO APONTE

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en el norte de Bogotá. Hasta ahora, hay cuatro datos importantes: 1) La Fiscalía tiene en su poder imágenes de 125 cámaras de seguridad del sector que les han permitido a los investigadores determinar cómo el sicario, vestido con saco y corbata, perpetró el crimen. 2) SEMANA estableció que mediante las cámaras ya identificaron el rostro del sicario y avanzan en establecer su identidad plena.

Hermano del escolta asesinado junto al empresario Gustavo Aponte habla por primera vez: “Todo fue tan rápido”

3) Empresas ubicadas cerca del lugar de los hechos han recibido presiones para no entregar las grabaciones de las cámaras de video. 4) Como lo informó este medio, una hipótesis que toma fuerza apunta a que Aponte habría sido víctima de extorsiones en el Casanare por parte del ELN.

Más de Confidenciales

El sacerdote Camilo Torres murió el 15 de febrero de 1966 en San Vicente de Chucurí. Falleció durante su primer combate como guerrillero del ELN.

Las dudas de los expertos sobre los restos de Camilo Torres

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.

Las 16 preguntas a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol

Epa Colombia, Cárcel de Mujeres El Buen Pastor

Epa Colombia y los celulares que ha intentado tener en prisión

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

¿Jaime Ramírez Cobo se alista para colaborar con la justicia?

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo reiteró en ser precavidos para evitar accidentes como el que sufrió el niño Kevin Acosta.

Así va el plan de moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Lo que dice Oxford Economics sobre los posibles triunfos de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella

Los funcionarios habrían intentado entorpecer los informes judiciales.

Fiscalía investiga posible daño ambiental en el Valle del Cauca y pide pruebas a la CAR

“Elecciones para la Paz” de María Esther Panesso Mercado.

La obra de María Esther Panesso Mercado que interpela el futuro democrático de Colombia

Noticias Destacadas