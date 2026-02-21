Cuatro datos de la investigación del asesinato del empresario Gustavo Aponte

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer el asesinato del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en el norte de Bogotá. Hasta ahora, hay cuatro datos importantes: 1) La Fiscalía tiene en su poder imágenes de 125 cámaras de seguridad del sector que les han permitido a los investigadores determinar cómo el sicario, vestido con saco y corbata, perpetró el crimen. 2) SEMANA estableció que mediante las cámaras ya identificaron el rostro del sicario y avanzan en establecer su identidad plena.

Hermano del escolta asesinado junto al empresario Gustavo Aponte habla por primera vez: “Todo fue tan rápido”

3) Empresas ubicadas cerca del lugar de los hechos han recibido presiones para no entregar las grabaciones de las cámaras de video. 4) Como lo informó este medio, una hipótesis que toma fuerza apunta a que Aponte habría sido víctima de extorsiones en el Casanare por parte del ELN.