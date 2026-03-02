Sujetos hallados dentro de fábrica de explosivos en Bogotá, que pertenecería al ELN, fueron enviados a prisión

Dos hombres señalados de fabricar, almacenar y comercializar artefactos explosivos, que serían utilizados por el Frente de Guerra Urbano del ELN para cometer atentados en Bogotá, fueron enviados a la cárcel tras aceptar los cargos imputados por la Fiscalía.

Encuentran fábrica de explosivos que sería del ELN en Bogotá. Foto: Ejército.

Se trata de Harol Zuluaga Arroyabe, alias Plumilla, y Gerson Hernández Flórez, quienes fueron capturados en medio de una diligencia de allanamiento realizada en una vivienda del sector de Charalá, en la localidad de Usme, al sur de la capital del país.

El operativo fue adelantado por unidades de la Policía Nacional, el Gaula del Ejército y la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA). Durante el procedimiento, las autoridades hallaron abundante material bélico y documentos que serían clave dentro de la investigación.

La imagen muestra un taladro de columna con varios accesorios cónicos, incautado en un depósito en Bogotá el 25 de febrero de 2026. Foto: AFP

Entre los elementos incautados figuran 897 cartuchos, un lanzagranadas, cien iniciadores de cartuchos, un revólver, dos escopetas, cuerpos de granadas de 60 milímetros, cerca de un kilo de pólvora negra y distintos insumos químicos utilizados para la elaboración de mezclas explosivas.

Además, fueron encontrados varios planos elaborados a mano alzada que, según la Fiscalía, corresponderían a fuertes militares, lo que refuerza la hipótesis de que los procesados estarían articulados con estructuras ilegales interesadas en ejecutar acciones criminales contra objetivos estratégicos.

Manuales de los explosivos en la fábrica del ELN en Bogotá. Foto: Policía

De acuerdo con la investigación, los hoy asegurados, presuntamente, fabricaban artefactos explosivos artesanales que luego serían entregados a grupos armados ilegales para cometer atentados en distintas regiones del país.

Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Usaquén, de la Seccional Bogotá, les imputó los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; así como fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido o de uso privativo de las Fuerzas Armadas y explosivos.

Autoridades militares y de policía encontraron la que sería un fábrica de explosivos del ELN en el sur de Bogotá. Foto: Ejército

Durante las audiencias, los procesados aceptaron de manera libre y voluntaria los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.