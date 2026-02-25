Bogotá

Autoridades frustraron atentado del Frente de Guerra Urbano del ELN en Bogotá: SEMANA ya había anticipado los riesgos

En el operativo participaron la DEA, la Dijín, el Gaula Militar y la Fiscalía General. Fue desarticulada una fábrica de explosivos en la localidad de Usme.

Johnathan Alexander Toro Romero

25 de febrero de 2026, 12:43 p. m.
Estos son los estatutos del VI Congreso que realizó el ELN en 2024. En las páginas se define la hoja de ruta de la guerrilla, sus objetivos y su estructura interna.
Como SEMANA ya lo había anticipado, en la tarde de este miércoles 25 de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que, en medio de un operativo conjunto entre la DEA, la Dijín de la Policía Nacional, el Gaula Militar y la Fiscalía General, se logró frustrar un atentado terrorista en Bogotá que se estaría gestando en la localidad de Usme.

Según el ministro de Defensa, se incautó material suficiente para fabricar más de 70 artefactos explosivos improvisados. Así mismo, se incautó un lanzagranadas, munición y otros elementos.

Exclusivo: el ELN amenaza a Bogotá. SEMANA revela los planes terroristas para desestabilizar la ciudad. Hay seguimientos a Vicky Dávila y María Fernanda Cabal

Durante las diligencias se halló una vivienda que serviría como fábrica de explosivos y bodega de arsenal de guerra, así como cartuchos de armas de fuego, pólvora negra y centenares de granadas de fragmentación. Por ahora no se conoce la magnitud del hecho que, presuntamente, desde el grupo terrorista se estaba planeando en la ciudad. Se reportaron dos capturas en flagrancia.

SEMANA investigó y ya había alertado sobre los informes de inteligencia que advertían que el Frente de Guerra Urbano del ELN estaba amenazando con planes de atentado en diferentes puntos de la ciudad de cara a las elecciones de marzo y mayo.

Foto: cortesía

Desde el 7 de febrero de este año, esta revista ya había dicho que las autoridades habían detectado, al menos, 30 unidades colectivas ubicadas en diez localidades que tienen la misión de impulsar la ideología de los elenos sin el uso de las armas, avanzar en las labores de inteligencia para desestabilizar el orden público de la ciudad y reclutar a jóvenes para su lucha insurgente.

Ahora bien, todas las actividades investigativas, tanto de la Fiscalía como de la Policía, conducen a un mismo punto: el enlace entre el frente urbano del ELN y los civiles es Francisco (su nombre de pila), conocido también con el alias Aláh, quien está radicado en Medellín.

NAC- ELN Foto: SEMANA

En esa ciudad está instalada su base de operación central para dinamizar el ingreso del grupo armado ilegal a los centros urbanos, como Bogotá.

Dentro de las pesquisas que adelanta el ente de acusación, el hombre, perteneciente a la estructura Jorge Eliécer Gaitán del frente de Guerra Urbano, tendría el estatus de reclutador en la Universidad Nacional. Sobre Aláh pesa una investigación en la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.

“El ELN es un grupo mediático, siempre ha querido hacer atentados que generen ruido y su principal blanco es Bogotá”, contó a SEMANA, en su momento, un fiscal que ha estudiado al ELN durante muchos años.

Él reveló que la guerrilla tiene planes en desarrollo para afectar la Embajada de Estados Unidos, la sede principal del Banco de la República y el búnker de la Fiscalía, versión que fue corroborada por las agencias de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Militares.

