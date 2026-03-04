Masacre en Valle del Cauca: tres hombres fueron asesinados en Cartago

Una nueva masacre se registró en la zona urbana del municipio de Cartago, norte del Valle del Cauca, donde tres hombres fueron asesinados a disparos mientras se encontraban en un parque del barrio El Danubio. Las autoridades judiciales asumieron el caso y tratan de establecer qué fue lo que ocurrió en este nuevo episodio de violencia que ocurrió en la noche del martes, 3 de marzo.

El coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante del Departamento de Policía Valle del Cauca, entregó detalles de este homicidio múltiple que causó pánico entre la ciudadanía.

“Las víctimas habrían sido atacadas por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Personal de la Sijin adelantó actos urgentes y la recolección de elementos probatorios en el lugar”, afirmó el oficial.

Asimismo, las autoridades dieron a conocer que una de las tres víctimas mortales tenía anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos el de homicidio, por lo que no descartan que se trate de una venganza entre organizaciones criminales; sin embargo, todo es materia de investigación.

Lo que ha llamado la atención es que esta masacre ocurre horas después de la captura de un peligroso cabecilla de Los Flakos que delinquen en el Valle del Cauca.

“En el corregimiento Cerritos de Pereira (Risaralda), en una operación de nuestra @PoliciaColombia apoyados con procesos judiciales de la @FiscaliaCol, fue capturado Brainer Robinson Montoya Serna, alias Cakín, principal cabecilla del GDO Los Flacos, requerido por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y destinación ilícita de inmuebles”, dijo Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, por su cuenta de X.

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que el hoy capturado era el responsable de varios casos de homicidio que se han presentado en el departamento de Valle del Cauca.

“Alias Cakín era uno de los principales determinadores de homicidios y extorsiones en el norte del Valle del Cauca. Desde esta estructura criminal coordinaba acciones violentas contra comerciantes y comunidades, mientras sostendría vínculos narcotraficantes con el Clan del Golfo y actores narcotraficantes de diferentes territorios”, agregó.