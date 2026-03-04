Cali

Clima en Cali hoy martes, 4 de marzo: esto dice el Ideam

Las autoridades no descartan lluvias durante la jornada.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 6:47 a. m.
Panorámica de Cali.
Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

El Instituto de Meteorología, Hidrología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer mediante su último informe el clima que tendrá la ciudad de Cali para este miércoles, 4 de marzo. No descartan que se registren lluvias moderadas en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca con posibles descargas eléctricas.

“Se estima cielo mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes. Probables tormentas eléctricas sectorizadas”, indicó la entidad.

Lluvias en Cali durante la tarde del domingo 1 de febrero.
Lluvias en Cali. Foto: Montaje El País
De igual manera, dieron a conocer que la máxima temperatura será de 30 grados centígrados en un ambiente inestable por la nubosidad y las lluvias que se pueden presentar durante el día.

Al mismo tiempo, indicaron que los cambios atmosféricos tienen relación con las condiciones de humedad que se presentan en la región pacífica colombiana durante los últimos días, que han favorecido la formación de nubes y lluvias.

