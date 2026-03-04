Comandante de la Policía de Bogotá da parte de tranquilidad sobre seguridad en las elecciones en la capital del país: “Lo garantizamos”

De cara a la primera jornada electoral del año y mientras el país vive un clima tenso por cuenta de las constantes alertas de inseguridad que rodean los comicios, el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dio un parte de seguridad en SEMANA sobre el blindaje de la capital para las votaciones del 8 de marzo.

“La Metropolitana de Bogotá va a cubrir 1.073 puestos de votación, que representan 17.988 mesas, y vamos a tener un dispositivo de 11.000 policías que van a estar distribuidos en todas las localidades (...). Nosotros, con toda la capacidad de policía judicial, inteligencia, Gaula, Carabineros, protección a dignatarios y tránsito, vamos a cubrir a un potencial electoral de 6,2 millones de ciudadanos”, señaló el general Cristancho.

En ese mismo sentido, el comandante de la Metropolitana aseguró que, hasta el momento, no hay ninguna información que permita determinar que los grupos armados tengan un plan específico para atentar contra la ciudad durante el fin de semana de las elecciones.

Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá Foto: Lina Gasca

“No hay que desconocer que Bogotá siempre va a ser el epicentro y el lugar en el cual estos grupos terroristas siempre han querido generar acciones. Siempre tenemos investigaciones, tenemos controles, fuentes técnicas y fuentes humanas con las cuales estamos generando búsqueda de información para anticiparnos (...) realmente no hay ninguna información y sería irresponsable de mi parte no hacer nada si la tuviera”.

Así las cosas, el comandante confirmó que el domingo todos los bogotanos podrán salir en completa tranquilidad a ejercer su derecho al voto en la ciudad: “Hoy, garantizamos que todas las personas pueden salir a hacer uso de su derecho constitucional. Lo garantizamos. Tenemos coordinaciones con todas las entidades para blindar el acompañamiento y la seguridad adecuada para el certamen electoral”.