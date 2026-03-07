Ejército Nacional frustró seis acciones terroristas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país

Tropas del Ejército Nacional se enfrentaron en las últimas 24 horas a estructuras del bloque Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, que pretendían obstaculizar el avance de las unidades militares y afectar el dispositivo de seguridad para las elecciones.

De acuerdo con la institución, las tropas contuvieron y neutralizaron seis acciones terroristas, ayudando a preservar el orden público y la tranquilidad de la población en zonas críticas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Una primera acción se registró en el corregimiento de Ampudia, del municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, donde tropas de la Tercera Brigada repelieron un ataque de las estructuras criminales.

El otro hecho se presentó en la ruta nacional que conecta a Cali con Buenaventura, donde fueron hallados dos cilindros cargados con explosivos que, al parecer, iban a ser utilizados contra la fuerza pública y la población.

Gracias a la acción de los soldados del Grupo Liviano de Caballería N°8, en coordinación con la Policía Nacional, los cilindros fueron destruidos de manera controlada, evitando afectación a la movilidad y la infraestructura.

La tercera operación se desarrolló en la vereda La Caraqueña, del municipio de Miranda, Cauca, donde se presentaron fuertes combates entre tropas de la Vigésima Novena Brigada e integrantes de la estructura Dagoberto Ramos.

En la vereda La Azucena, del municipio de El Tambo, Cauca, también se presentaron enfrentamientos con la estructura Carlos Patiño y tropas de la Vigésimo Noven Brigada.

La rápida reacción de los soldados logró neutralizar el ataque de los criminales, quienes intentaron afectar con drones cargados con explosivos a las unidades militares en medio de los combates.

Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

En la vereda San Francisco, del municipio de Santander de Quilichao, unidades de esta misma enfrentaron a integrantes de la estructura Jaime Martínez, frustrando sus intenciones de afectar el avance de las operaciones militares y la estabilidad de la región durante el periodo preelectoral.

Por último, en la vereda Guabal, del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 2 sostuvieron combates con integrantes de la estructura Jonnier Toro Arenas.

El Ejército frustró seis acciones terroristas del Bloque Jacobo Arenas en el suroccidente del país. Foto: Ejército Nacional

Estas estructuras de las disidencias de las Farc han recurrido al empleo de drones modificados con explosivos y otros medios y métodos ilícitos para afectar a la población civil y a la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Ejército Nacional, las operaciones en esta zona del país continúan en desarrollo, con el fin de neutralizar las amenazas de cara a las elecciones que se desarrollarán este domingo en Colombia.