Ejército Nacional frustró seis acciones terroristas de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país

Las autoridades evitaron los ataques contra la población civil y la estabilidad regional en zonas críticas de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Redacción Nación
7 de marzo de 2026, 7:55 p. m.
El Ejército frustró seis acciones terroristas del Bloque Jacobo Arenas en el suroccidente del país.
El Ejército frustró seis acciones terroristas del Bloque Jacobo Arenas en el suroccidente del país. Foto: Ejército Nacional

Tropas del Ejército Nacional se enfrentaron en las últimas 24 horas a estructuras del bloque Jacobo Arenas, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco, que pretendían obstaculizar el avance de las unidades militares y afectar el dispositivo de seguridad para las elecciones.

De acuerdo con la institución, las tropas contuvieron y neutralizaron seis acciones terroristas, ayudando a preservar el orden público y la tranquilidad de la población en zonas críticas de Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Gracias a la acción de los soldados del Grupo Liviano de Caballería N°8, en coordinación con la Policía Nacional, los cilindros fueron destruidos de manera controlada, evitando afectación a la movilidad y la infraestructura.

La tercera operación se desarrolló en la vereda La Caraqueña, del municipio de Miranda, Cauca, donde se presentaron fuertes combates entre tropas de la Vigésima Novena Brigada e integrantes de la estructura Dagoberto Ramos.

En la vereda La Azucena, del municipio de El Tambo, Cauca, también se presentaron enfrentamientos con la estructura Carlos Patiño y tropas de la Vigésimo Noven Brigada.

La rápida reacción de los soldados logró neutralizar el ataque de los criminales, quienes intentaron afectar con drones cargados con explosivos a las unidades militares en medio de los combates.

Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

En la vereda San Francisco, del municipio de Santander de Quilichao, unidades de esta misma enfrentaron a integrantes de la estructura Jaime Martínez, frustrando sus intenciones de afectar el avance de las operaciones militares y la estabilidad de la región durante el periodo preelectoral.

Por último, en la vereda Guabal, del municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 2 sostuvieron combates con integrantes de la estructura Jonnier Toro Arenas.

Estas estructuras de las disidencias de las Farc han recurrido al empleo de drones modificados con explosivos y otros medios y métodos ilícitos para afectar a la población civil y a la Fuerza Pública.

De acuerdo con el Ejército Nacional, las operaciones en esta zona del país continúan en desarrollo, con el fin de neutralizar las amenazas de cara a las elecciones que se desarrollarán este domingo en Colombia.

