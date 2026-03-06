CONFIDENCIALES

Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Estarán presentes en 5.744 puestos de votación el próximo 8 de marzo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 6:22 p. m.
Un amplio dispositivo de seguridad tiene preparado la Policía para las elecciones de este domingo 8 de marzo
Un amplio dispositivo de seguridad tiene preparado la Policía para las elecciones de este domingo 8 de marzo Foto: Foto: Cortesía Policía Valle

Todo está listo para las votaciones de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.

Para ello, cerca de 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares ya se encuentran desplegados en los 5.744 puestos de votación asignados en los 32 departamentos.

Esto con el fin de custodiar el libre derecho al voto de los ciudadanos, con “capacidades terrestres, aéreas, fluviales, marítimas y ciber desplegadas en todo el territorio”.

YouTube video QJFbhKjPYgg thumbnail
Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo.
Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo. Foto: Policía

Igualmente, desde la Procuraduría General se anunció que se abrió un canal para recibir quejas o reclamos ante cualquier irregularidad de la jornada electoral.

Confidenciales

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara: “Siempre quedan muchas cosas por hacer”

Confidenciales

El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

Confidenciales

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

Confidenciales

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Confidenciales

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Confidenciales

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

Confidenciales

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Política

Andrés Felipe Vásquez, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá: “Necesitamos sacar del perímetro urbano las cárceles”

Política

Leonardo Huerta, el otro profesor que quiere llegar a la Presidencia: “Le voy a ganar a Claudia López”

Mejor Colombia

Elecciones 2026: esto es lo que debe saber para votar informado este 8 de marzo

El organismo de control dispuso el siguiente link https://bit.ly/47frXfE para que los ciudadanos reporten cualquier intento de afectación o alteración.

“Los colombianos están listos para ejercer su derecho de manera libre, informada y responsable. Participar, votar en paz y respetar los resultados fortalece la democracia”, señaló el Ministerio Público.

En varias reuniones que se han llevado a cabo esta semana, el Ministerio de Defensa ha manifestado que las garantías están dadas para la realización de los comicios en todo el territorio nacional.

Más de Confidenciales

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara de Representantes.

Irma Luz Herrera, del Partido Mira, quiere repetir su curul en la Cámara: “Siempre quedan muchas cosas por hacer”

Santiago León, candidato al Senado

El candidato al Senado Santiago León propone ley para integrar a pequeños proveedores regionales con grandes empresas

Rodolfo Hernández

Video hecho con IA revivió a Rodolfo Hernández, quien reapareció en medio de la campaña al Senado de su hijo, Rodolfo José Hernández

Extradición del Monstruo de Latinoamérica.

Interpol Colomba trae desde Argentina a peligroso delincuente. ¿De quién se trata?

Rodrigo Lara y Carolina Arbeláez

Rodrigo Lara Restrepo respalda candidatura de Carolina Arbeláez a la Cámara y le pide al acalde Galán aplicar ley contra consumo de drogas en parques

Alex Peña, candidato a la Cámara de Representantes

​El candidato Alex Peña le apuesta a la Cámara por Bogotá con el Nuevo Liberalismo

El Debate

“Las mujeres no necesitamos pantalones para tener carácter y autoridad”: candidata Vicky Dávila en su último debate de campaña

Reunión entre el presidente Gustavo Petro y los banqueros

Encuentro de Petro con banqueros concluyó sin definir si habrá, o no, inversión forzosa para el sector financiero

Gustavo Petro

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, su Gobierno usa millonada en película sobre el almirante Padilla

Noticias Destacadas