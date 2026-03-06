Elecciones 2026: 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares resguardarán el ‘Plan Democracia’

Todo está listo para las votaciones de las elecciones legislativas que se realizarán el próximo 8 de marzo en todo el territorio nacional.

Para ello, cerca de 126.000 integrantes de las Fuerzas Militares ya se encuentran desplegados en los 5.744 puestos de votación asignados en los 32 departamentos.

Esto con el fin de custodiar el libre derecho al voto de los ciudadanos, con “capacidades terrestres, aéreas, fluviales, marítimas y ciber desplegadas en todo el territorio”.

Monitoreo de la Policía durante la jornada previa a las elecciones del 8 de marzo.

Igualmente, desde la Procuraduría General se anunció que se abrió un canal para recibir quejas o reclamos ante cualquier irregularidad de la jornada electoral.

El organismo de control dispuso el siguiente link https://bit.ly/47frXfE para que los ciudadanos reporten cualquier intento de afectación o alteración.

“Los colombianos están listos para ejercer su derecho de manera libre, informada y responsable. Participar, votar en paz y respetar los resultados fortalece la democracia”, señaló el Ministerio Público.

En varias reuniones que se han llevado a cabo esta semana, el Ministerio de Defensa ha manifestado que las garantías están dadas para la realización de los comicios en todo el territorio nacional.