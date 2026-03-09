El Ministerio de Defensa confirmó un nuevo golpe contra alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc. De acuerdo con las autoridades, fue capturado otro de sus hermanos, conocido con el alias el Conejo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló detalles de la tercera captura contra hermanos de alias Iván Mordisco en menos de un año. El nuevo golpe fue contra alias Conejo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/F335F3Mnjj— Revista Semana (@RevistaSemana) March 9, 2026
“En desarrollo de una estrategia operativa realizada de manera sostenida para afectar las redes logísticas y criminales de las estructuras delictivas del cartel de las disidencias, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a Andrés Vera Fernández, alias Conejo, hermano de alias Iván Mordisco”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.
Así mismo, indicó el Ministerio de Defensa que “el hecho se produjo en el sector conocido como La Plazuela, en el casco urbano de Falán, Tolima. Al parecer, este individuo pretendía abordar un vehículo de servicio público en la ruta que comunica al municipio de Casabianca, Tolima, con Bogotá. En la zona, los uniformados de la Estación de Policía se encontraban desplegados, adelantando acciones de control y presencia institucional dentro del plan candado, ordenado tras la captura de alias Jota (también hermano de alias Mordisco) en esa región”.
Por su parte, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, indicó que “fue así como se logró la ubicación y posterior captura, por orden judicial, de alias Conejo, quien, de acuerdo con información de las autoridades, estaría intentando escapar de la zona y huir del cerco que la Policía Nacional había tendido”.
“Este sujeto estaría encargado de varias acciones criminales. Dentro de sus principales labores estaba la de brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano. Así mismo, la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro del país”, añadieron las autoridades.
Recientemente, el director de la Policía, el general William Rincón, reveló el fin de semana la captura de otro hermano de Iván Mordisco, alias la Jota.
¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗛𝗘𝗥𝗠𝗔𝗡𝗢 𝗗𝗘 𝗔𝗟𝗜𝗔𝗦 ‘𝗜𝗩𝗔́𝗡 𝗠𝗢𝗥𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢’!— General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 8, 2026
En Falan, Tolima, la @PoliciaColombia logró la captura de alias ‘La Jota’, hermano de mayor confianza de alias ‘Iván Mordisco’.
El capturado deberá responder por los delitos de homicidio agravado,… pic.twitter.com/wKWptYnzAR
Los dos hermanos de alias Iván Mordisco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante jueces de la República para que definan su situación jurídica.