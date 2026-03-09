Nación

Autoridades confirman captura contra otro hermano de alias Iván Mordisco en el departamento del Tolima

El Ministerio de Defensa indicó que se trata de alias el Conejo, quien tenía orden de captura vigente por varios delitos.

Redacción Semana
9 de marzo de 2026, 3:45 p. m.
Capturado el Conejo, hermano de Iván Mordisco.
Capturado el Conejo, hermano de Iván Mordisco. Foto: Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa confirmó un nuevo golpe contra alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc. De acuerdo con las autoridades, fue capturado otro de sus hermanos, conocido con el alias el Conejo.

“En desarrollo de una estrategia operativa realizada de manera sostenida para afectar las redes logísticas y criminales de las estructuras delictivas del cartel de las disidencias, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó a Andrés Vera Fernández, alias Conejo, hermano de alias Iván Mordisco”, indicaron desde el Ministerio de Defensa.

Este lunes 9 de marzo se registró la captura de alias Conejo, hermano de alias Iván Mordisco.
Este lunes 9 de marzo se registró la captura de alias Conejo, hermano de alias Iván Mordisco. Foto: Policía

Así mismo, indicó el Ministerio de Defensa que “el hecho se produjo en el sector conocido como La Plazuela, en el casco urbano de Falán, Tolima. Al parecer, este individuo pretendía abordar un vehículo de servicio público en la ruta que comunica al municipio de Casabianca, Tolima, con Bogotá. En la zona, los uniformados de la Estación de Policía se encontraban desplegados, adelantando acciones de control y presencia institucional dentro del plan candado, ordenado tras la captura de alias Jota (también hermano de alias Mordisco) en esa región”.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, indicó que “fue así como se logró la ubicación y posterior captura, por orden judicial, de alias Conejo, quien, de acuerdo con información de las autoridades, estaría intentando escapar de la zona y huir del cerco que la Policía Nacional había tendido”.

“Este sujeto estaría encargado de varias acciones criminales. Dentro de sus principales labores estaba la de brindar apoyo logístico a las diferentes estructuras de las disidencias de su hermano. Así mismo, la de coordinar la expansión de sus redes hacia el centro del país”, añadieron las autoridades.

Recientemente, el director de la Policía, el general William Rincón, reveló el fin de semana la captura de otro hermano de Iván Mordisco, alias la Jota.

Los dos hermanos de alias Iván Mordisco quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que los presentará ante jueces de la República para que definan su situación jurídica.