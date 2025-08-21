Suscribirse

“Día de muerte”: Petro se enteró en pleno evento público de la escalada terrorista que dejó 14 muertos. Este fue el momento

El mandatario pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 12:07 a. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Colombia vivió una nueva jornada de atentados terroristas que deja —hasta el momento— 14 personas muertas en varias regiones del país.

Se trata de ocho policías en Amalfi, Antioquia, luego de que fuera derribado un helicóptero por disidencias de las Farc de alias Calarcá, y seis civiles por un carro bomba en Cali.

Contexto: Balance oficial de atentado terrorista en Cali: cifra de muertos y heridos aumentó

Frente a esos hechos que tienen conmocionado al país, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó con un fuerte discurso. Sobre los sucesos que sacudieron a Antioquia y Valle del Cauca, el mandatario colombiano se enteró en pleno evento público que se desarrollaba en Cesar.

En su intervención, el jefe de Estado dijo: “Hoy ha sido un día de muerte en muchas regiones del país. Con los datos últimos recogidos tenemos ocho agentes muertos, miembros de la Policía Nacional, y ocho heridos en una región de Amalfi, Antioquia, cuando su misión era erradicación de cultivos de hoja de coca”.

Atentado en Cali.
Atentado en Cali. | Foto: Redes sociales

“Paradójicamente, aquí estamos ante una fuerza social campesina que está recibiendo el apoyo del Estado en función, en términos de tierras, máquinas, créditos, de lograr que la tierra del Cesar sea una tierra que cultive alimentos lícitos y que evapore definitivamente la violencia”, comentó el mandatario.

Y agregó: “Por esos ocho agentes, miembros de la Policía muertos, dos civiles más asesinados en Cali, como reacción a los hechos de ayer, la derrota militar de la columna Carlos Patiño, voy a pedir inicialmente un minuto de silencio por ellos, civiles, miembros de la Fuerza Pública y ahora, hace poco, funcionarios del Gobierno nacional”.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

En otro de los apartes del discurso que dio Gustavo Petro, arremetió en contra de la Segunda Marquetalia, las disidencias de las Farc de Iván Mordisco y el Clan del Golfo, al pedir que sean catalogados como “organizaciones terroristas”.

“Solicitarle al Estado colombiano en general, y al mundo, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”, expresó el jefe de Estado.

A renglón seguido, aseguró: “Le pediré a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que paralelamente inicie, de acuerdo con el Estatuto de Roma, un proceso contra los dirigentes armados de estas bandas y los integrantes de la Junta del Narcotráfico a escala mundial, un proceso por delitos contra la humanidad cometidos en Colombia sistemáticamente”.

Contexto: Misterioso trino de Petro en la madrugada en medio de la tensión entre EE. UU. y Maduro: habló de oficiales de Bolívar

“Le solicitaré a la Corte Penal Internacional una investigación por los hechos cometidos antes de este gobierno y durante mi gobierno, que demuestren que son criminales de guerra, que acuden al terror, que son criminales contra la humanidad”, concluyó el jefe de Estado.

Gustavo PetroAtentados

El Partido Liberal hizo un pronunciamiento frente a estos hechos que dejó varios muertos.

Partido Liberal rechaza actos terroristas en Cali y derribamiento del helicóptero de la Policía en Antioquia: "La paz total ha fracasado"

El presidente se reunirá con las autoridades departamentales y locales.

Presidente Gustavo Petro llega a Cali tras atentado con carro bomba que dejó seis civiles muertos

Presidente Gustavo Petro

