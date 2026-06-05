Antes de viajar este puente festivo, revise el clima: Ideam prevé aumento de lluvias

En la tarde de este viernes 5 de junio de 2026, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico del clima para el fin de semana con puente festivo. El reporte técnico detalla las condiciones de nubosidad para orientar a los ciudadanos que planean movilizarse por las carreteras del país.

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La entidad meteorológica especificó que al cierre de la jornada las precipitaciones se concentrarán principalmente en las zonas del centro y el sur del territorio nacional. El Ideam prevé una actividad importante en los sectores del piedemonte amazónico y llanero, con lluvias de variada intensidad en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés, Guainía, Meta, Casanare y el oriente de Vichada.

El Ideam informó que “en la región Andina, se prevén lluvias en zonas de montaña de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca y el Eje Cafetero. Por su parte, la región Pacífica registrará lluvias moderadas en Chocó y Valle del Cauca, mientras que en la región Caribe y el Archipiélago de San Andrés predominará el tiempo seco”.

Incremento de nubosidad y precipitaciones el sábado

Para el sábado 6 de junio, las mediciones meteorológicas indican un cambio en las condiciones atmosféricas. El instituto proyecta un aumento de las nubes y de las lluvias sobre las regiones del occidente y el norte de la geografía colombiana durante el transcurso del día.

Mapa del clima del viernes 5 (izq.) y sábado 6 de junio (der.). Foto: Ideam

Los registros de agua más significativos se esperan en los departamentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander y en amplias zonas de la región Pacífica, sobre todo en Chocó y Valle del Cauca. Hacia la Orinoquía, persistirán las condiciones de inestabilidad en Arauca, Casanare y Meta.

De igual forma, el reporte oficial anticipa lluvias dispersas en el sur de la región Caribe, afectando las zonas de Córdoba, Sucre y Bolívar. En contraste, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá la tendencia de tiempo seco a lo largo de las horas diurnas.

Pico de actividad meteorológica durante el domingo

El domingo 7 de junio registrará la mayor concentración de humedad del periodo evaluado. Las proyecciones del Ideam señalan lluvias intensas en el occidente de la Orinoquía y en los sectores de la región Andina que colindan con esta zona llanera.

Mapa climático del domingo 7 de junio. Foto: Ideam

El organismo del Estado previene sobre precipitaciones fuertes en el piedemonte de Meta y Casanare, al igual que en Cundinamarca y Boyacá. En el resto del territorio, se mantendrán lluvias persistentes en Chocó, Antioquia, Santander y los departamentos del Eje Cafetero, mientras que en la Amazonía se afectará a Caquetá y Amazonas.

Ideam comunicó que en “la región Caribe, se esperan lluvias moderadas en el golfo de Urabá y el sur de Magdalena y Cesar. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estima cielo entre parcial a mayormente nublado con lloviznas o lluvias ligeras e intermitentes”.

Condiciones de retorno para el lunes festivo

Para el cierre del puente, el lunes 8 de junio, se espera un desplazamiento de los sistemas de lluvia hacia el norte y el occidente del país. Las autoridades ambientales estiman precipitaciones de intensidad moderada en La Guajira, Magdalena, Cesar y en gran parte del litoral Pacífico, según el reporte del instituto.

De igual manera, el informe detalla que en el interior de Colombia, persistirá la probabilidad de lloviznas en Antioquia, Santander y Norte de Santander, con presencia de lluvias localizadas en Tolima y Huila. La Orinoquía y la Amazonía registrarán aguaceros puntuales en Arauca, Casanare, Meta, Vaupés y Amazonas, mientras que San Andrés presentará lluvias cortas.