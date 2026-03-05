Si planea subir a los Cerros Orientales de Bogotá, ojo: estos son los senderos que estarán cerrados este fin de semana

Si es de los que espera los fines de semana para hacer ejercicio al aire libre y conectarse con la naturaleza en espacios como los Cerros Orientales de Bogotá, tenga en cuenta que algunos senderos de la ciudad estarán cerrados este 7 y 8 de marzo.

La medida, según anunció la Alcaldía de Bogotá, se toma en el marco de la jornada electoral para el Congreso de Colombia, que se realizarán el domingo.

Por esta razón, los senderos vinculados al proyecto Caminos de los Cerros Orientales no estarán habilitados el sábado 7 ni el domingo 8 de marzo, ya que la Policía de Bogotá concentrará sus esfuerzos en las labores de seguridad antes y durante la jornada de elecciones.

Es decir, durante esos días los recorridos ecológicos, que habitualmente reciben a miles de visitantes los fines de semana, no contarán con el acompañamiento de la Fuerza Pública que contribuye a garantizar una experiencia más segura y confiable.

De acuerdo con el Distrito, la medida aplica para los senderos: La Serranía, Santa Ana-La Aguadora, Quebrada La Vieja, San Francisco-Vicachá y Guadalupe-Aguanoso.

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) hace un llamado a la ciudadanía para que evite ingresar de manera irregular a los senderos durante estas fechas, ya que al no contar con el acompañamiento institucional no es posible garantizar las condiciones operativas adecuadas para vivir una experiencia tranquila.

Opciones para la práctica de ejercicios al aire libre en Bogotá

Sin embargo, esto no significa que no pueda practicar ejercicio al aire libre durante este fin de semana en Bogotá, pues la ciudad ofrece más espacios para llevar a cabo estas actividades como los gimnasios instalados en los parques.

Según el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (lDRD), estos gimnasios al aire libre se encuentran en: Nueva Autopista, Cancha Polo Country Club, Parque Ecológico El Virrey, Las Cruces, San Cristóbal, El Virrey, La Aurora, El Tunal, Tibanica, Timiza, La Amistad, Atahualpa, Sauzalito.

También en Villa Luz, La Serena, San José de Bavaria (CII 170), La Gaitana, Los Novios, Central Simón Bolívar, Eduardo Santos, Villa Mayor, Ciudad Montes, Bosque San Carlos, Gimnasio Sur y Arborizadora Alta.

Cada uno de estos espacios cuenta con máquinas diseñadas para realizar calentamiento, ejercicios cardiovasculares y estiramientos, y tienen capacidad para que hasta 20 personas puedan utilizarlas simultáneamente en cualquier momento del día, dependiendo los horarios que manejen algunos parques.