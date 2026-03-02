El rincón natural de Bogotá donde es posible disfrutar paseos en bote, caminatas y tardes de picnic

En los últimos años, Bogotá ha trascendido su imagen como centro de negocios para consolidarse como un destino de experiencias vibrantes que atrae a viajeros de distintas partes del mundo.

Muestra de este crecimiento son los 1.913.648 visitantes extranjeros que recibió la capital entre noviembre y diciembre de 2025, alcanzando un nuevo récord para el sector, según datos del Observatorio de Turismo.

La razón detrás de este auge de la ciudad como destino turístico se debe, entre otras cosas, a su diversa oferta de espacios, cautivando no solo con escenarios urbanos y culturales, sino también con entornos donde la naturaleza se convierte en protagonista, incluso dentro del casco urbano.

En este contexto, el Parque de los Novios, también conocido como Parque El Lago, se consolida en un sitio imperdible para visitar, famoso por estar compuesto por un lago tranquilo, senderos y zonas para picnics que invitan a disfrutar caminatas, paseos en bote y otras actividades en medio de la naturaleza sin necesidad de salir de la ciudad.

Este acogedor escenario natural es ideal para detenerse, descansar, respirar aire puro y, especialmente, para disfrutar de encuentros familiares, con grupos de amigos o en pareja, con el propósito de crear recuerdos inolvidables.

Ubicado en la calle 63 con carrera 45 en límites entre las localidades de Teusaquillo y Barrios Unidos, el Parque de los Novios forma parte del emblemático Parque Metropolitano Simón Bolívar, con una superficie de 23 hectáreas.

Su principal atractivo, como se mencionó anteriormente, es el lago que se caracteriza por ser el hábitat de innumerables especies.

Allí, los visitantes pueden realizar diversas actividades como kayak, caminatas y ejercicio en sus amplias zonas verdes, también disponibles para disfrutar tardes de picnic.

Además, cuenta con casetas habilitadas para asados, todo ello dispuesto de manera organizada, destaca la Alcaldía de Bogotá en su sitio web.

A estos atractivos se suman los lugares que lo rodean y que han cobrado gran relevancia en Bogotá, como el Complejo Acuático, el Parque Simón Bolívar, el parque de diversiones Salitre Mágico, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, el coliseo Movistar Arena y el Estadio El Campín.

Así puede planificar su visita

Si desea visitar este parque, lo primero que debe saber es que es posible llegar en TransMilenio. Las estaciones más cercanas son Movistar Arena y Simón Bolívar, ubicadas en la avenida NQS o carrera 30.

Desde cualquiera de estos dos puntos es necesario caminar unos cinco minutos por la calle 63 hacia el occidente, hasta llegar a la entrada del parque.