En el nordeste de Antioquia se encuentra un encantador pueblo que apuesta por su legado ferroviario como atractivo turístico imperdible. Su fusión entre el antiguo trazado del ferrocarril, su historia y belleza natural, se han convertido en parte central de su desarrollo económico.

De esta manera, lo que en otro tiempo fue un sistema de transporte de carga se ha transformado en el eje de una ambiciosa estrategia turística. Esta iniciativa por resignificar los rieles y las estaciones como espacios culturales y de encuentro fue resaltada por el canal regional Teleantioquia, que señaló esta iniciativa como uno de los atractivos con mayor protagonismo en el municipio de Cisneros.

Durante el recorrido por este pueblo, presentado en uno de sus programas, se evidenció cómo las estaciones patrimoniales, los tramos férreos que aún permanecen funcionales y la emblemática locomotora a vapor han cobrado un nuevo significado.

Hoy, estos íconos ferroviarios ganan protagonismo en la región desde una mirada renovada, sin perder la autenticidad que los convierte en parte esencial de su identidad histórica.

Sin embargo, en ese mismo espacio se aclaró que no se trata de anunciar un hecho reciente, sino de retomar y visibilizar el proceso que ya viene tomando forma tanto en Cisneros como en municipios cercanos como Santo Domingo, que están articulando esfuerzos comunitarios, públicos y privados para transformar su legado ferroviario en una experiencia turística sostenible.

La población de Cisneros, en Antioquia, está llena de tradición e historia. Foto: Getty Images

De esta manera, destaca cómo mientras en otros territorios las antiguas vías férreas fueron invadidas o destruidas, en Cisneros la comunidad se ha enfocado no solo en mantenerlas en uso, sino en darles un giro para convertirlas en atractivo a través de vehículos artesanales y recorridos recreativos.

Gracias a esta estrategia, los rieles han logrado mantenerse activos y vigentes, evitando su deterioro y preservando su valor histórico para las nuevas generaciones.

En este contexto, de acuerdo con el portal de turismo Antioquia es Mágica, la Locomotora La 45 es uno de los puntos de interés más emblemáticos del municipio. “Este es un emblema del Ferrocarril de Antioquia porque fue la primera máquina que atravesó el túnel de La Quiebra”, señala.

Se encuentra ubicada en la avenida principal del municipio. Al llegar a esta zona, los visitantes pueden subirse en ella y llevarse un buen recuerdo de Cisneros.

Lo mejor es que esta experiencia resulta fácil de disfrutar gracias a la cercanía del municipio con Medellín. Ubicado a solo 77,9 kilómetros, el recorrido por carretera toma menos de dos horas, convirtiéndolo en un plan ideal para una escapada corta llena de historia y encanto.