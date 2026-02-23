El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

El departamento de Antioquia es un destino turístico imperdible en Colombia. Sus 125 municipios, que poseen gran riqueza natural y cultural, ofrecen un sinúmero de atractivos para sus visitantes.

Una de esta poblaciones es Argelia, ubicada a 147 kilómetros de Medellín, a cuatro horas aproximadamente de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, este municipio de más de 7.000 habitantes es reconocido por sus riquezas ambientales y por “el recurso hídrico que predomina en la región”.

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el municipio, que es conocido con el seudónimo de la ‘parcela inmortal de Antioquia’, surgió a mediados del siglo XIX, con el nombre inicial de San Julián, y tuvo gran importancia por el auge de la minería en la región.

“Esto atrajo a pobladores de localidades vecinas como Sonsón, Marinilla y Cocorná. Sin embargo, su fundación oficial tuvo lugar en 1891 gracias a Gregorio Gutiérrez González, quien trabajaba para el poeta Tomás Carrasquilla. Fue Carrasquilla, en medio de coplas y versos quien le dio el nombre de Argelia de María, denominación que perdura hasta hoy”, subraya la entidad.

A nivel cultural, la Gobernación resalta la fuerte influencia de la tradición arriera, “valorando gratamente a la mula como el animal que se convirtió en el principal medio de carga para la economía local”.

Además, “es un lugar de gran riqueza natural con diversos microclimas que permiten disfrutar de paisajes como el páramo y sus cascadas, lo cual lo convierte en un atractivo turístico”.

Entre las mayores riquezas de este pueblo se encuentras sus cuerpos de agua. Foto: Créditos: Alcaldía de Argelia Antioquia / API

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés de Argelia se destaca, en primer lugar, el charco del Tanque. Está ubicado en el sector del mismo nombre, el cual está ubicado cerca a la cabecera municipal. “Es un lugar de tradición natural y es ideal para compartir con la familia, amigos y realizar actividades de esparcimiento rodeados de naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Otro lugar relevante es la cascada y río San Julián, Ubicados en la vereda del mismo nombre, a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Son ideales para darse un baño natural y “disfrutar las zonas verdes que allí los rodean”.

El charco y río La Paloma también son imperdibles. Nacen del río Samaná y están ubicados a 9 kilómetros del casco urbano. Están rodeados de diversidad de fauna y flora.

Finalmente, los trapiches son igualmente destacados. Están ubicados en las diferentes veredas del municipio y permiten conocer el proceso panelero y su transformación.