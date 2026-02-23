Turismo

El pequeño pueblo antioqueño reconocido por sus charcos, cascadas y ríos, un encantador destino a cuatro horas de Medellín

Está ubicado a 147 kilómetros de la capital de Antioquia.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 3:29 p. m.
Joyas naturales de Argelia, Antioquia
Joyas naturales de Argelia, Antioquia Foto: Créditos: Alcaldía de Argelia, Antioquia / API

El departamento de Antioquia es un destino turístico imperdible en Colombia. Sus 125 municipios, que poseen gran riqueza natural y cultural, ofrecen un sinúmero de atractivos para sus visitantes.

Una de esta poblaciones es Argelia, ubicada a 147 kilómetros de Medellín, a cuatro horas aproximadamente de distancia en vehículo.

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Travel, este municipio de más de 7.000 habitantes es reconocido por sus riquezas ambientales y por “el recurso hídrico que predomina en la región”.

A menos de una hora de Medellín: El pueblo antioqueño que tiene nombre de prócer y es reconocido por su tradición religiosa

Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que el municipio, que es conocido con el seudónimo de la ‘parcela inmortal de Antioquia’, surgió a mediados del siglo XIX, con el nombre inicial de San Julián, y tuvo gran importancia por el auge de la minería en la región.

Mundo

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Turismo

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Turismo

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Turismo

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Turismo

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

Vehículos

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Turismo

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Medellín

¿Qué pasa con el Túnel del Toyo? Invías advirtió irregularidades, pero interventoría desmintió señalamientos: “No hay ningún goteo”

Turismo

El encantador municipio que albergó a una de las compañías colombianas más importantes del siglo XIX

Medellín

Dos adultos y un menor fueron hallados muertos en una vivienda de San Roque, Antioquia: revelan hipótesis

“Esto atrajo a pobladores de localidades vecinas como Sonsón, Marinilla y Cocorná. Sin embargo, su fundación oficial tuvo lugar en 1891 gracias a Gregorio Gutiérrez González, quien trabajaba para el poeta Tomás Carrasquilla. Fue Carrasquilla, en medio de coplas y versos quien le dio el nombre de Argelia de María, denominación que perdura hasta hoy”, subraya la entidad.

A nivel cultural, la Gobernación resalta la fuerte influencia de la tradición arriera, “valorando gratamente a la mula como el animal que se convirtió en el principal medio de carga para la economía local”.

Además, “es un lugar de gran riqueza natural con diversos microclimas que permiten disfrutar de paisajes como el páramo y sus cascadas, lo cual lo convierte en un atractivo turístico”.

Argelia, Antioquia
Entre las mayores riquezas de este pueblo se encuentras sus cuerpos de agua. Foto: Créditos: Alcaldía de Argelia Antioquia / API
El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

Sitios de interés

Entre los principales sitios de interés de Argelia se destaca, en primer lugar, el charco del Tanque. Está ubicado en el sector del mismo nombre, el cual está ubicado cerca a la cabecera municipal. “Es un lugar de tradición natural y es ideal para compartir con la familia, amigos y realizar actividades de esparcimiento rodeados de naturaleza”, señala Antioquia Travel.

Otro lugar relevante es la cascada y río San Julián, Ubicados en la vereda del mismo nombre, a 10 kilómetros de la cabecera municipal. Son ideales para darse un baño natural y “disfrutar las zonas verdes que allí los rodean”.

El charco y río La Paloma también son imperdibles. Nacen del río Samaná y están ubicados a 9 kilómetros del casco urbano. Están rodeados de diversidad de fauna y flora.

Finalmente, los trapiches son igualmente destacados. Están ubicados en las diferentes veredas del municipio y permiten conocer el proceso panelero y su transformación.

Más de Turismo

Los restos de San Francisco de Asís expuestos en una vitrina dentro de la Basílica de San Francisco de Asís durante una presentación para la prensa, en Asís (Italia), el 21 de febrero de 2026

Estas son las imágenes de los restos de San Francisco de Asís reveladas: hay 15.000 personas por día haciendo fila para conocerlas

Charta, Santander

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Quindío

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Frontino, Antioquia

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Jericó, Boyacá.

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Cáqueza, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

x

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Aquitania

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

Noticias Destacadas