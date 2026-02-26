Por sus paisajes llenos de verde, con flores y aroma a café en medio de imponentes montañas, Caldas se ha ganado un lugar especial en el mapa turístico de Colombia, captando la atención de quienes buscan experiencias auténticas en escenarios mágicos.

Este departamento colombiano está compuesto por 27 municipios que se caracterizan por sus atractivos turísticos naturales y por sus cultivos de café. Uno de esos lugares que se consolida como un destino digno de admirar y de explorar es Neira.

El paraíso centroamericano ideal para desconectarse y descansar en agradables entornos naturales

A solo 21 kilómetros de Manizales, las calles y veredas de esta encantadora población caldense invitan a sus visitantes a adentrarse en el corazón de la cultura cafetera.

No obstante, más allá de sus amplias montañas cubiertas de cafetales, al explorarlo es posible descubrir una auténtica expresión del Paisaje Cultural Cafetero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Allí, el café no solo es cultivo, sino identidad, tradición y orgullo que se vive y se comparte en cada experiencia.

Así se ven las calles de Neira, Caldas Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Neira, Caldas / API

Neira se encuentra situado a 1.966 metros sobre el nivel del mar. Fue fundado en 1842 en plena época de la colonización antioqueña y, por ende, su historia y tradición se perciben en cada rincón a través de aspectos como la arquitectura, las costumbres y la calidez de su gente, que conservan el legado de aquella época, destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Se encuentra ubicado al norte del departamento de Caldas, exaltando siempre con orgullo la grandeza de su historia y sus profundas raíces culturales. Caminar por sus calles es viajar en el tiempo, entre historias, tradiciones y una identidad que refleja la cotidianidad de su gente.

Su arquitectura tradicional, según resalta su inventario turístico publicado en la página de la Alcaldía Municipal, ha sido carta de presentación a nivel regional e internacional, al formar parte del Paisaje Cultural Cafetero y ser el resultado de un esfuerzo familiar y humano que dio forma a una cultura en armonía con la naturaleza.

Vereda Agrovillas y Cuba Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Neira, Caldas / API

El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

Allí las viviendas, integradas al entorno montañoso, cautivan a los viajeros por sus amplios balcones y corredores con finas tallas y calados en madera de cedro y nogal, así como por sus patios adornados con coloridas plantas ornamentales.

A esto se suman sus manifestaciones culturales y su invaluable patrimonio natural, elementos que convierten a este destino en una experiencia auténtica y única para disfrutar en Colombia, especialmente para los apasionados por descubrir pueblos llenos de encanto y vivir experiencias poco convencionales.