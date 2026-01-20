Turismo

El acogedor pueblo de Caldas reconocido por su riqueza natural y ubicación, ideal para el ecoturismo

Está ubicado a 165 kilómetros de Manizales.

Siga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
20 de enero de 2026, 5:03 p. m.
La Dorada, Caldas
La Dorada, Caldas Foto: Cortesía Gobernación de Caldas

El departamento de Caldas es un destino turístico muy atractivo dentro del Eje Cafetero, reconocido por su combinación de naturaleza, cultura, historia y tradición.

Entre sus 27 municipios se encuentra La Dorada, ubicado en el oriente de esta región del país, a 165 kilómetros de Manizales.

Esta población tiene una temperatura promedio de 27 grados centígrados y una altura de 178 metros sobre el nivel del mar. Según señala la Gobernación de Caldas, su clima cálido es un factor diferenciador que le da una importante proyección turística.

El pueblo de Caldas reconocido por su estratégica ubicación y por ser pionero en materia eléctrica

Sitios de interés

La Alcaldía de La Dorada señala que en el municipio, que es apodado ‘el corazón de Colombia’, se puede realizar turismo rural y urbano.

En relación con el primero, se puede llevar a cabo en centros poblados como Buenavista, La Atarraya, Guarinocito y La Habana.

Foto panorámica de La Dorada, Caldas.
Foto panorámica de La Dorada, Caldas. Foto: Alcaldía de La Dorada

En ese sentido, el portal Caldas es natural destaca uno de los sitios más relevantes de esta zona rural: la charca de Guarinocito, la cual ofrece a sus visitantes aguas tranquilas y un ambiente sereno. “Podrá explorar senderos que rodean la charca, acampar, navegar en lancha, ver aves y se sumergirá en la calma de este lugar mágicamente natural”, subraya.

“En Guarinocito podrá disfrutar del humedal más grande que tiene el municipio, con diversas actividades como avistamiento de avifauna nativa y migratoria, balsaje, cabalgatas, caminatas ecológicas, carretaje, paseos por los cuerpos de agua y entre otras actividades”, agrega la Alcaldía sobre este lugar.

Otro sitio imperdible es el río La Miel, que permite la realización de actividades como el senderismo, rafting o el kayak. Asimismo, bañarse en cascadas y apreciar la fauna de esta región del país.

En cuanto al turismo urbano, la Alcaldía afirma que se puede disfrutar de diferentes paseos por el río Magdalena y visitar los diferentes parques del municipio y compartir con los habitantes del municipio.

Estos son los encantos del municipio del Eje Cafetero reconocido internacionalmente por el estilo de vida de sus habitantes

“La Dorada cuenta con un servicio hotelero de calidad, restaurantes en diversas especialidades, zona bancaria y cajeros automáticos, así como también supermercados de cadena y locales, todos aptos para prestar el mejor servicio a nuestros visitantes”, subraya la entidad en su portal web.

En relación con la gastronomía, Caldas es natural afirma que las personas que visiten el municipio se sorprenderán con platos realizados con carne de búfalo.

“Podrá probar platos exquisitos como la carne de búfalo a la parrilla o las hamburguesas de carne de búfalo, que le brindarán una gran experiencia culinaria”, destaca la publicación.

