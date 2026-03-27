Visitar el Eje Cafetero es para muchos uno de los mejores planes para hacer en vacaciones o en unos días de descanso. Su oferta natural, cultural y de pueblos coloniales hacen de esta región del país un imperdible para vivir una experiencia diferente.

Estos son los atractivos del pueblo apodado ‘el corazón de Colombia’, un cálido destino ideal para la aventura

Las opciones para conocer son múltiples, pero allí, en el departamento de Caldas, a un poco más de una hora de Manizales se encuentra un rincón imperdible para pasar días tranquilos en medio de extensos cultivos de café y lindos atardeceres.

Se trata de San José, reconocido como el municipio más joven del departamento, pero también como un paraíso donde el viajero se encuentra con la tradición cafetera, la belleza natural y la emoción del turismo de aventura.

San José, Caldas, se caracteriza por sus lindos paisajes. Foto: Gobernación de Caldas/API.

Se le conoce como ‘el mirador de Caldas’ y como ‘sol de los venados’ debido a sus bellos atardeceres. Ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados, según información de la Gobernación de Caldas y es un lugar ideal para sumergirse en el fascinante mundo del café.

Destino cafetero

La base de la economía de este municipio caldense es el cultivo de este grano, alternado con sembrados de plátano, cacao, yuca, caña y algunos frutales; además de que sus habitantes trabajan en el fortalecimiento y desarrollo del turismo ecológico y paisajístico.

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San José es considerado un mirador, con una vista panorámica en la que es posible apreciar sus lindos paisajes, la majestuosidad de las montañas y un buen sitio para la toma de fotografías, gracias a su ubicación.

Uno de los sitios imperdibles es el Mirador Serranía de los Santos un lugar creado con el perfecto balance entre el disfrute y la aventura, pues desde allí es posible realizar parapentismo con lindas vistas panorámicas.

También está el Alto de La Cruz, un mirador que permite apreciar los verdes paisajes cafeteros, donde la tranquilidad del entorno invita a desconectarse y disfrutar momentos únicos en compañía de familiares y amigos.

Visitar las fincas cafeteras es uno de los planes para hacer en San José, Caldas. Foto: Getty Images

Entre los planes recomendados para hacer en este destino caldense está la visita a las tradicionales fincas cafeteras, espacios llenos de historia y saberes ancestrales. Es una experiencia perfecta que permite conocer el proceso de cultivo y producción del grano y degustar una auténtica taza de café colombiano.

En el casco urbano se encuentra el templo Nuestra Señora del Carmen, una iglesia que destaca por su estilo exterior ajedrezado y su hermosa arquitectura interior en madera. Se encuentra ubicada en la plaza principal del pueblo.

Los habitantes de San José realizan algunas festividades tradicionales, entre ellas, una en honor a la Virgen del Carmen, las fiestas de mitos y leyendas y la del día del campesino.