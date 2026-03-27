Turismo

Proyectan más de 330.000 visitantes en Cundinamarca durante la Semana Santa

El departamento tiene una gran oferta de turismo religioso, cultural, natural y gastronómico.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 12:55 p. m.
Turismo en Sutatausa, Cundinamarca.
Turismo en Sutatausa, Cundinamarca. Foto: Cortesía . Alcaldía Municipal de Sutatausa Cundinamarca

La Gobernación de Cundinamarca proyecta que el departamento recibirá más de 330.000 visitantes durante esta Semana Santa, consolidándose como uno de los principales destinos del centro del país por su cercanía con Bogotá y su oferta de turismo religioso, cultural, natural y gastronómico.

Frente a este incremento en la movilidad y la afluencia de turistas, la Gobernación del departamento presentó el plan ‘Semana Santa 2026: En Cundinamarca, disfruta tu destino, protege tu camino’, una estrategia orientada a prevenir riesgos y garantizar condiciones de seguridad en los municipios.

La entidad señaló que Cundinamarca cuenta con 9.194 prestadores de servicios turísticos registrados, lo que refleja su capacidad para atender la demanda. A nivel nacional, como referencia, en la Semana Santa de 2025 se registró la circulación de más de 9 millones de vehículos.

Estos son los encantos del pueblo apodado ‘sol de los venados’, un mágico rincón de bellos atardeceres y tradición cafetera

El plan se estructura en siete líneas de acción. “Entre ellas, se incluyen controles en piscinas y cuerpos de agua con verificación de condiciones de seguridad, presencia de salvavidas y señalización preventiva. También se implementarán estrategias de protección para niños, niñas y adolescentes, mediante campañas pedagógicas y la difusión de herramientas como la Cartilla de Seguridad Turística”, subraya la entidad.

Turismo

Medellín celebrará el segundo Festival de la Trova Cacique Nutibara en el marco de la Semana Santa 2026: fecha, lugar y novedades

Turismo

Semana Santa en Guatapé: cinco planes para hacer en este colorido destino, uno de los preferidos por los turistas en Antioquia

Turismo

¿Sin planes para Semana Santa? Recorra la ruta religiosa del suroeste antioqueño, un viaje de fe entre imponentes templos

Turismo

Semana Santa 2026: estas son las ciudades colombianas que llaman la atención de los viajeros extranjeros

Turismo

Turismo religioso y de aventura: ¿Qué hacer en Cundinamarca en Semana Santa?

Turismo

Estos son los encantos del pueblo apodado ‘sol de los venados’, un mágico rincón de bellos atardeceres y tradición cafetera

Turismo

“Es tan hermoso”: turista extranjera enamorada de tradicional pueblo antioqueño, ideal para descansar entre montañas

Cali

Asointermedias y ProColombia firman alianza para impulsar la internacionalización de ciudades intermedias del país

Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca que es apodado la ‘puerta de oro’, un destino de clima frío a dos horas de Bogotá

Turismo

Ruta por iglesias góticas en Bogotá y Cundinamarca: un recorrido imperdible para disfrutar en Semana Santa

Adicionalmente, en materia de prevención del delito, “se intensificarán los controles frente a la explotación sexual comercial de menores y la trata de personas, con activación de rutas de denuncia y vigilancia en zonas turísticas”.

El componente de servicios turísticos contempla acciones para verificar la formalidad y calidad de la oferta, “incluyendo el cumplimiento del Registro Nacional de Turismo y protocolos en actividades como el turismo de aventura. Adicionalmente, se integran medidas de gestión del riesgo y sostenibilidad, con monitoreo climático, activación de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y acciones de protección ambiental”.

En salud pública, se reforzarán campañas frente a fiebre amarilla y dengue, promoviendo la vacunación y medidas de protección personal.

A hora y media de Manizales, así es el ‘corazón dulce de Colombia’, destino ideal para el senderismo y el avistamiento de aves

Finalmente, en seguridad y convivencia, se dispondrán Puestos de Mando Unificado (PMU), corredores turísticos seguros, controles viales y dispositivos especiales en eventos religiosos.

Turismo religioso

Municipios como Zipaquirá destacan por albergar la famosa Catedral de Sal de Zipaquirá, un ícono del turismo religioso y arquitectónico que recibe a miles de visitantes cada año y que, durante la Semana Mayor, ofrece una agenda especial que convierte la fe en una experiencia.

Para este 2026, del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, la Catedral estará abierta de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con las siguientes excepciones: jueves, 2 de abril, la venta de la última boleta será hasta las 8:00 p.m. por la Visita al Monumento y el sábado, 4 de abril, que también contará con la venta de la última boleta hasta las 8:00 p.m. por la Bendición del Agua y del Fuego.

la Catedral de Sal, en Zipaquirá
La Catedral de Sal, en Zipaquirá Foto: guillermo torres-semana

“Como cada año hemos preparado una programación apta para toda la familia, 180 metros bajo tierra; quienes nos visiten en la Semana Santa, podrán llevarse en sus corazones la mejor experiencia de Catedral de Sal, un lugar que es obligado visitar durante esta conmemoración”, resaltó Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, quien a su vez invita a los feligreses a recorrer Zipaquirá, que tendrá en esta temporada un ‘mapping’ religioso y su centro histórico renovado.

Otros municipios ideales para hacer turismo religioso en Cundinamarca son Sopó, que realizará la apertura oficial de esta celebración religiosa con la segunda edición del Festival del Queso en el marco del Domingo de Ramos, 29 de marzo.