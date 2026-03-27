Proyectan más de 330.000 visitantes en Cundinamarca durante la Semana Santa

La Gobernación de Cundinamarca proyecta que el departamento recibirá más de 330.000 visitantes durante esta Semana Santa, consolidándose como uno de los principales destinos del centro del país por su cercanía con Bogotá y su oferta de turismo religioso, cultural, natural y gastronómico.

Frente a este incremento en la movilidad y la afluencia de turistas, la Gobernación del departamento presentó el plan ‘Semana Santa 2026: En Cundinamarca, disfruta tu destino, protege tu camino’, una estrategia orientada a prevenir riesgos y garantizar condiciones de seguridad en los municipios.

La entidad señaló que Cundinamarca cuenta con 9.194 prestadores de servicios turísticos registrados, lo que refleja su capacidad para atender la demanda. A nivel nacional, como referencia, en la Semana Santa de 2025 se registró la circulación de más de 9 millones de vehículos.

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El plan se estructura en siete líneas de acción. “Entre ellas, se incluyen controles en piscinas y cuerpos de agua con verificación de condiciones de seguridad, presencia de salvavidas y señalización preventiva. También se implementarán estrategias de protección para niños, niñas y adolescentes, mediante campañas pedagógicas y la difusión de herramientas como la Cartilla de Seguridad Turística”, subraya la entidad.

Adicionalmente, en materia de prevención del delito, “se intensificarán los controles frente a la explotación sexual comercial de menores y la trata de personas, con activación de rutas de denuncia y vigilancia en zonas turísticas”.

El componente de servicios turísticos contempla acciones para verificar la formalidad y calidad de la oferta, “incluyendo el cumplimiento del Registro Nacional de Turismo y protocolos en actividades como el turismo de aventura. Adicionalmente, se integran medidas de gestión del riesgo y sostenibilidad, con monitoreo climático, activación de Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y acciones de protección ambiental”.

En salud pública, se reforzarán campañas frente a fiebre amarilla y dengue, promoviendo la vacunación y medidas de protección personal.

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Finalmente, en seguridad y convivencia, se dispondrán Puestos de Mando Unificado (PMU), corredores turísticos seguros, controles viales y dispositivos especiales en eventos religiosos.

Turismo religioso

Municipios como Zipaquirá destacan por albergar la famosa Catedral de Sal de Zipaquirá, un ícono del turismo religioso y arquitectónico que recibe a miles de visitantes cada año y que, durante la Semana Mayor, ofrece una agenda especial que convierte la fe en una experiencia.

Para este 2026, del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, la Catedral estará abierta de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con las siguientes excepciones: jueves, 2 de abril, la venta de la última boleta será hasta las 8:00 p.m. por la Visita al Monumento y el sábado, 4 de abril, que también contará con la venta de la última boleta hasta las 8:00 p.m. por la Bendición del Agua y del Fuego.

La Catedral de Sal, en Zipaquirá Foto: guillermo torres-semana

“Como cada año hemos preparado una programación apta para toda la familia, 180 metros bajo tierra; quienes nos visiten en la Semana Santa, podrán llevarse en sus corazones la mejor experiencia de Catedral de Sal, un lugar que es obligado visitar durante esta conmemoración”, resaltó Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, quien a su vez invita a los feligreses a recorrer Zipaquirá, que tendrá en esta temporada un ‘mapping’ religioso y su centro histórico renovado.

Otros municipios ideales para hacer turismo religioso en Cundinamarca son Sopó, que realizará la apertura oficial de esta celebración religiosa con la segunda edición del Festival del Queso en el marco del Domingo de Ramos, 29 de marzo.