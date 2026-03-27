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¿Sin planes para Semana Santa? Recorra la ruta religiosa del suroeste antioqueño, un viaje de fe entre imponentes templos

Durante esta experiencia se visitan cinco pueblos que resguardan una gran riqueza patrimonial.

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Redacción Turismo
27 de marzo de 2026, 1:02 p. m.
Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en Montebello, Antioquia.
Iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes en Montebello, Antioquia. Foto: Getty Images

En Semana Santa, cuando miles de viajeros están en búsqueda de experiencias que combinen tradición, arquitectura y espiritualidad, los pueblos de Antioquia se consolidan como destinos perfectos para descubrir imponentes templos que cautivan con sus torres, elementos decorativos y cada detalle de su estructura.

Por eso, si planea viajar a este departamento en Colombia, y desea explorar la subregión suroeste, a continuación encontrará una ruta religiosa que lo invita a recorrer cinco pueblos que resguardan una gran riqueza patrimonial.

Así es el pueblo que tiene uno de los caminos más antiguos y llenos de historia de Antioquia; es de interés patrimonial

Ruta religiosa por el suroeste antioqueño

Saliendo desde Medellín, la primera parada es Venecia, hogar de la pirámide natural más grande de Colombia: el Cerro Tusa.

Entre sus sitios de interés religioso más emblemáticos para visitar, según el portal de turismo Antioquia es Mágica, se destacan el Santuario San José de Venecia; el Parque La Inmaculada, lugar donde se celebró la primera eucaristía; y el Viacrucis veredal La Amalia - El Vergel.

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El trayecto hasta este pueblo desde la capital antioqueña dura aproximadamente dos horas.

Venecia, Antioquia
MUNICIPIO DE VENECIA ANTIOQUIA Foto: CORTESIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

Luego, la segunda parada es Montebello, donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria en el corregimiento Sabaletas, declarada Monumento Nacional por ser la primera de Antioquia.

También se pueden visitar la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes y el Monumento Cristo Rey, al cual se llega por el sendero ecológico Malomar.

La tercera parada de esta ruta es Tarso, con sitios religiosos dignos de admirar como el Cerro Cristo Rey, un mirador natural imperdible y la casa natal del beato Jesús Aníbal Gómez

El recorrido continúa por Jericó, hogar de la casa natal de Santa Laura Montoya, un lugar que ofrece una experiencia inolvidable para los feligreses, centrada en seguir las huellas de esta educadora y religiosa que se dedicó a trabajar por comunidades indígenas en la selva de Urabá.

Jericó, Antioquia
Jericó destaca por su belleza colonial. Foto: Getty Images

En este espacio se pueden ver, entre otras cosas, la pila en la que fue bautizada y varias fotografías familiares, señala Colombia Travel. La experiencia se complementa con la visita a sus iglesias y al Morro El Cristo.

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Por último, el municipio de Jardín, ofreciendo a sus visitantes majestuosos templos como la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción; la Capilla y Convento de Clausura de las Hermanas Concepcionistas y el Cerro Cristo Rey, otro mirador natural donde los fieles creyentes, en medio de su travesía, pueden contemplar hermosas vistas, respirar aire puro y descansar.

Cada uno de estos pueblos, más allá de sus espacios religiosos, cuentan con varios atractivos que brindan diferentes tipos de experiencias diseñadas para todos los gustos y edades.