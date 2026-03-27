A solo una hora y media de viaje por carretera desde Medellín, se esconde una población pintoresca y de ambiente sereno, que sorprende con su gran riqueza cultural y natural a todos los turistas que se animan a explorar cada uno de sus rincones.

“Es tan hermoso”, afirmó una turista extranjera que emprendió el viaje a este tradicional municipio antioqueño, reflejando el impacto que generan sus paisajes entre calles tranquilas y entornos verdes donde la calma que se respira desde el primer instante.

Escapadas cortas en Cali: cinco humedales que todo amante de la naturaleza debería conocer este 2026

Estas cualidades describen a Titiribí, un pueblo que cautiva con su autenticidad y encanto. Con una afluencia turística moderada, se convierte en el lugar ideal para descansar, desconectarse de la rutina y disfrutar de escenarios mágicos rodeados de imponentes montañas.

“Estamos en Titiribí, un pueblo a una hora y media de Medellín. Se encuentra en una colina, así que está rodeado por las montañas de Antioquia, ¡increíble!”, expresó la viajera que lleva un largo tiempo explorando los encantos de este departamento en Colombia.

Además, admitió entre risas que le inquietaba un poco hablar demasiado sobre este lugar, ya que su atmósfera serena es, justamente, uno de sus mayores atractivos: “Honestamente un poco nerviosa para contarte sobre este lugar porque no hay turistas... Está muy cerca a Medellín, es un pueblo tradicional en Colombia”.

“Tengo miedo de contarte sobre esto porque no quiero que la gente sepa”, agregó visiblemente emocionada por su ambiente acogedor, que no solo la cautivó a ella, sino también a otros visitantes que coincidieron en describirlo como un destino hermoso para conocer.

Captura video Instagram @colombia_expats/ Foto: Instagram @colombia_expats/

Durante su recorrido, la turista mostró parte de los sitios más emblemáticos que hacen parte de la esencia de Titiribí, como el templo Nuestra Señora de los Dolores, una iglesia que se destaca en medio del paisaje con su estilo de construcción republicano.

El nombre de esta población, según explica la Gobernación de Antioquia en su sitio web, proviene del cacique Titiribí, quien dirigía a la comunidad indígena los Nutabes, que habitaron el territorio en sus orígenes.

El pueblo del Eje Cafetero que exhibe un gran museo musical, un imperdible lugar que guarda parte de la historia de la humanidad

En el pasado, Titiribí fue un punto clave para la minería, especialmente por la riqueza de su oro que atrajo a importantes familias de Medellín y del mundo. Por eso, quienes lo visitan pueden descubrir en el Museo del Oro valiosos vestigios que narran parte de su historia como el mayor proveedor de oro de la época hispánica en Colombia.

Allí, cada rincón revela fascinantes historias sobre el oro y la tradición minera, mientras las fondas, la danza y el folclor llenan el ambiente de vida y cultura entre imponentes paisajes montañosos del suroeste.