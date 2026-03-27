Turismo religioso y de aventura: ¿Qué hacer en Cundinamarca en Semana Santa?

A pocos kilómetros de Bogotá, el departamento de Cundinamarca se consolida como una alternativa perfecta para quienes buscan escapadas cortas sin alejarse demasiado de la ciudad.

Su cercanía, sumada a su diversidad de paisajes, atractivos y variada oferta turística, lo convierte en un destino que atrae a todo tipo de viajeros, incluso durante Semana Santa, una época en la que muchas familias aprovechan para romper la rutina, explorar nuevos lugares y disfrutar de un merecido descanso.

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En este contexto, municipios como Zipaquirá destacan por albergar la famosa Catedral de Sal de Zipaquirá, un ícono del turismo religioso y arquitectónico que recibe a miles de visitantes cada año y que, durante la Semana Mayor, ofrece una agenda especial que convierte la fe en una experiencia.

Para este 2026, del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril, la Catedral estará abierta de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con las siguientes excepciones: jueves, 2 de abril, la venta de la última boleta será hasta las 8:00 p.m. por la Visita al Monumento y el sábado, 4 de abril, que también contará con la venta de la última boleta hasta las 8:00 p.m. por la Bendición del Agua y del Fuego.

Durante la Semana Santa, los horarios de la Catedral de Sal de Zipaquirá presentan algunos cambios. Foto: Cortesía - Prensa Catedral de Sal de Zipaquirá

“Como cada año hemos preparado una programación apta para toda la familia, 180 metros bajo tierra; quienes nos visiten en la Semana Santa, podrán llevarse en sus corazones la mejor experiencia de Catedral de Sal, un lugar que es obligado visitar durante esta conmemoración”, resaltó Yenny Páez Sabogal, gerente de la Catedral de Sal, quien a su vez invita a los feligreses a recorrer Zipaquirá, que tendrá en esta temporada un ‘mapping’ religioso y su centro histórico renovado.

Otros municipios ideales para hacer turismo religioso en Cundinamarca son Sopó, que realizará la apertura oficial de esta celebración religiosa con la segunda edición del Festival del Queso en el marco del Domingo de Ramos, 29 de marzo.

Sutatausa, Chía, Ubaté, Nemocón y Pacho son otras opciones de destinos para visitar y hacer recorridos por emblemáticos templos del departamento.

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Además, más allá de la devoción, Cundinamarca también ofrece escenarios ideales para la aventura en destinos como Suesca, reconocido por sus imponentes rocas para escalar.

Choachí, por su parte, invita a los viajeros a descubrir impresionantes joyas naturales como Cascada La Chorrera, considerada una de las más altas de Colombia. Allí también se pueden hacer caminatas ecológicas o disfrutar de sus termales, un plan perfecto para quienes buscan descansar, consentirse y experimentar una conexión profunda con la naturaleza.