El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

Este municipio destaca por sus lindos paisajes.

Redacción Turismo
26 de febrero de 2026, 12:47 p. m.
Este municipio del Meta es ideal para apreciar bellos paisajes. Está bañado por el río Guaviare.
Este municipio del Meta es ideal para apreciar bellos paisajes. Está bañado por el río Guaviare. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Los Llanos Orientales se consolidan como una región ideal para visitar y más si los viajeros disfrutan de la naturaleza, los bellos paisajes y el desarrollo de actividades al aire libre.

Uno de sus departamentos es el Meta, donde se vive de forma arraigada la cultura de esta región del país, así como la música y la tradición ganadera, que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Este departamento enamora con sus escenarios naturales imponentes. Lugares como Caño Cristales, famoso por sus cinco colores, y Puerto López, donde se encuentra el obelisco que marca el centro geográfico de Colombia, son imperdibles. Es un territorio en el que destacan cascadas, ríos cristalinos, sabanas y reservas naturales, los cuales resultan clave para el ecoturismo, la aventura y el descanso.

Mapiripán, Meta.
Mapiripán está rodeado por el río Guaviare y en su territorio se aprecian llanuras y bosques. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Uno de sus municipios es Mapiripán, cuyas tierras son regadas por el imponente río Guaviare y donde abundan los cultivos de café y cacao. Además, sus habitantes se dedican al desarrollo de proyectos de lácteos, pesca y otras actividades que se han convertido en el lazo con el que tejen las historias de paz y progreso, según información del Instituto de Turismo del Meta.

Este municipio es ideal para acampar, realizar paseos en lancha, disfrutar de lindos atardeceres y admirar la naturaleza en la que se aprecian sus llanuras, pero también sus bosques y los mamíferos que allí habitan.

Así es el municipio del Meta con más de 420 años de historia, uno de los más antiguos de Colombia

La temperatura promedio de este destino es de 26 grados centígrados y una de sus particularidades es que contiene la cuenca del río Guaviare y la del río Manacacias. De igual forma, en su territorio se aprecia un bosque seco y húmedo y, entre los mamíferos que más se aprecian, están el venado, la danta, el chigüiro, el cafuche y el ocarro. Su economía se basa en los cultivos de yuca, arroz, plátano, caña y algunas frutas.

Mapiripán
Mapiripán es un destino ideal para el descanso. Foto: Instituto de Turismo del Meta/API.

Datos de interés

De acuerdo con el Instituto de Turismo, Mapiripán es el resultado de los primeros colonos que llegaron a estos territorios en 1963, y que, con tan solo cuatro casas, fue creciendo con inmigrantes boyacenses, cundinamarqueses, tolimenses y santandereanos, hasta convertirse en este destino que es digno de visitar.

Este municipio limita al norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare, al sur con Guaviare y Caquetá, al oriente con Vichada y Guaviare y al occidente con Caquetá, Huila y Cundinamarca. Está a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 11.400 kilómetros cuadrados.

