El destino del Meta perfecto para acampar, hacer paseos en lancha y apreciar bellos atardeceres

Los Llanos Orientales se consolidan como una región ideal para visitar y más si los viajeros disfrutan de la naturaleza, los bellos paisajes y el desarrollo de actividades al aire libre.
Uno de sus departamentos es el Meta, donde se vive de forma arraigada la cultura de esta región del país, así como la música y la tradición ganadera, que forman parte de la vida cotidiana de sus habitantes.
Este departamento enamora con sus escenarios naturales imponentes. Lugares como Caño Cristales, famoso por sus cinco colores, y Puerto López, donde se encuentra el obelisco que marca el centro geográfico de Colombia, son imperdibles. Es un territorio en el que destacan cascadas, ríos cristalinos, sabanas y reservas naturales, los cuales resultan clave para el ecoturismo, la aventura y el descanso.
Uno de sus municipios es Mapiripán, cuyas tierras son regadas por el imponente río Guaviare y donde abundan los cultivos de café y cacao. Además, sus habitantes se dedican al desarrollo de proyectos de lácteos, pesca y otras actividades que se han convertido en el lazo con el que tejen las historias de paz y progreso, según información del Instituto de Turismo del Meta.
Este municipio es ideal para acampar, realizar paseos en lancha, disfrutar de lindos atardeceres y admirar la naturaleza en la que se aprecian sus llanuras, pero también sus bosques y los mamíferos que allí habitan.
La temperatura promedio de este destino es de 26 grados centígrados y una de sus particularidades es que contiene la cuenca del río Guaviare y la del río Manacacias. De igual forma, en su territorio se aprecia un bosque seco y húmedo y, entre los mamíferos que más se aprecian, están el venado, la danta, el chigüiro, el cafuche y el ocarro. Su economía se basa en los cultivos de yuca, arroz, plátano, caña y algunas frutas.
Datos de interés
De acuerdo con el Instituto de Turismo, Mapiripán es el resultado de los primeros colonos que llegaron a estos territorios en 1963, y que, con tan solo cuatro casas, fue creciendo con inmigrantes boyacenses, cundinamarqueses, tolimenses y santandereanos, hasta convertirse en este destino que es digno de visitar.
Este municipio limita al norte con los departamentos de Cundinamarca y Casanare, al sur con Guaviare y Caquetá, al oriente con Vichada y Guaviare y al occidente con Caquetá, Huila y Cundinamarca. Está a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensión de 11.400 kilómetros cuadrados.