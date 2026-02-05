Turismo

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Este lugar se encuentra a menos de 4 horas de Medellín, en la ‘tierra del siempre volver".

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de febrero de 2026, 3:52 p. m.
Paisaje de Támesis, Antioquia
Paisaje de Támesis, Antioquia Foto: Crédito: Portal de turismo Puebliando por Antioquia

A solo 111 kilómetros de Medellín, se encuentra uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia. Este atractivo cautiva con sus fascinantes vistas y entorno sereno, convirtiéndose en un punto de interés imperdible en la subregión del suroeste.

Se trata del Cerro Cristo Rey de Támesis, un mirador natural que se ha consolidado como uno de los sitios más visitados por los amantes de la naturaleza, las caminatas al aire libre y las panorámicas que resaltan los encantos de cada territorio.

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Desde este punto se obtienen algunas de las vistas más amplias del suroeste antioqueño. Sin embargo, antes de tener el privilegio de contemplar estas panorámicas, los visitantes deben emprender una caminata exigente de cerca de 10 kilómetros desde el parque del municipio para llegar a su cima, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Esta caminata, que atraviesa ríos y frondosos bosques, se considera de nivel alto, pero la recompensa al llegar a la cima es invaluable al contemplar la impresionante belleza del paisaje del suroeste, una vista que hace que todo el esfuerzo valga la pena.

Turismo

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Turismo

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Turismo

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Turismo

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Turismo

El pueblo de Antioquia, que es reconocido por su producción de oro y sus fuentes hídricas, está a siete horas de Medellín

Turismo

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Turismo

Viajera destaca joya natural, a 3 horas de Medellín, considerada uno de los mejores atractivos del suroeste antioqueño

Turismo

El pueblo antioqueño que en el pasado se llamó ‘La calle’, destaca por su arquitectura republicana y sus lindos paisajes

Turismo

Viaje al refugio natural de Antioquia que atrae turistas en busca de tranquilidad, un paraíso geográfico único

Gracias a su encanto natural y ubicación estratégica, este cerro funciona como mirador natural y como espacio de encuentro para locales y visitantes, cuyo acceso se realiza a través de una ruta que forma parte de las más de trece rutas con las que cuenta Támesis.

@tripsbymateo

Tamesis y el cerro Cristo Rey #lugaresparavisitar #tamesis #puebloscolombianos #senderismodemontaña #cascadasmagicas #camping

♬ sonido original - Mateo Piedrahita

Cada uno de esos senderos que pueden recorrer los visitantes del pueblo, se destacan por atravesar diversas zonas verdes que permiten una experiencia de inmersión en el entorno natural.

Durante la caminata al Cerro Cristo Rey, es posible apreciar la vegetación propia del bosque andino y respirar el aire puro que caracteriza esta zona de gran riqueza hídrica, la cual se ve reflejada en cuerpos de agua como el Río San Antonio, afluente que alimenta el órgano natural más grande de Colombia, otro de los grandes referentes ambientales del municipio.

Aunque este atractivo no se encuentra directamente sobre este río, de acuerdo con el medio local Teleantioquia, su ubicación permite comprender la relación entre el relieve montañoso y el sistema hídrico que baña a Támesis.

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Un atractivo con gran valor simbólico

El Cerro Cristo Rey no solo es un punto de interés y encuentro para locales y visitantes, sino que también posee un profundo valor simbólico para la comunidad. Este lugar se ha convertido en escenario de reuniones, actividades religiosas y celebraciones que forman parte del calendario cultural del municipio, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conectar con las tradiciones y la identidad local.

Además, en medio de su descenso, se pueden visitar otros puntos de interés cercanos, como el Jardín Botánico Municipal, rutas ecológicas, cascadas y espacios culturales que complementan la oferta de este encantador municipio antioqueño conocido como la ‘tierra del siempre volver".

Más de Turismo

Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

El Dovio es el municipio más joven del Valle.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Represa de betania

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Támesis, Antioquia

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Tangua, Nariño

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

El Bagre, Antioquia

El pueblo de Antioquia, que es reconocido por su producción de oro y sus fuentes hídricas, está a siete horas de Medellín

Palmira

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Turistas en Colombia

Viajera destaca joya natural, a 3 horas de Medellín, considerada uno de los mejores atractivos del suroeste antioqueño

Belén de Umbría, Risaralda

El municipio del Eje Cafetero que pronto estrenará mirador turístico, un atractivo clave para contemplar sus bellos paisajes

Noticias Destacadas