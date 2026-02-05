A solo 111 kilómetros de Medellín, se encuentra uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia. Este atractivo cautiva con sus fascinantes vistas y entorno sereno, convirtiéndose en un punto de interés imperdible en la subregión del suroeste.

Se trata del Cerro Cristo Rey de Támesis, un mirador natural que se ha consolidado como uno de los sitios más visitados por los amantes de la naturaleza, las caminatas al aire libre y las panorámicas que resaltan los encantos de cada territorio.

Desde este punto se obtienen algunas de las vistas más amplias del suroeste antioqueño. Sin embargo, antes de tener el privilegio de contemplar estas panorámicas, los visitantes deben emprender una caminata exigente de cerca de 10 kilómetros desde el parque del municipio para llegar a su cima, explica el portal de turismo Antioquia es Mágica.

Esta caminata, que atraviesa ríos y frondosos bosques, se considera de nivel alto, pero la recompensa al llegar a la cima es invaluable al contemplar la impresionante belleza del paisaje del suroeste, una vista que hace que todo el esfuerzo valga la pena.

Gracias a su encanto natural y ubicación estratégica, este cerro funciona como mirador natural y como espacio de encuentro para locales y visitantes, cuyo acceso se realiza a través de una ruta que forma parte de las más de trece rutas con las que cuenta Támesis.

Cada uno de esos senderos que pueden recorrer los visitantes del pueblo, se destacan por atravesar diversas zonas verdes que permiten una experiencia de inmersión en el entorno natural.

Durante la caminata al Cerro Cristo Rey, es posible apreciar la vegetación propia del bosque andino y respirar el aire puro que caracteriza esta zona de gran riqueza hídrica, la cual se ve reflejada en cuerpos de agua como el Río San Antonio, afluente que alimenta el órgano natural más grande de Colombia, otro de los grandes referentes ambientales del municipio.

Aunque este atractivo no se encuentra directamente sobre este río, de acuerdo con el medio local Teleantioquia, su ubicación permite comprender la relación entre el relieve montañoso y el sistema hídrico que baña a Támesis.

Un atractivo con gran valor simbólico

El Cerro Cristo Rey no solo es un punto de interés y encuentro para locales y visitantes, sino que también posee un profundo valor simbólico para la comunidad. Este lugar se ha convertido en escenario de reuniones, actividades religiosas y celebraciones que forman parte del calendario cultural del municipio, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de conectar con las tradiciones y la identidad local.

Además, en medio de su descenso, se pueden visitar otros puntos de interés cercanos, como el Jardín Botánico Municipal, rutas ecológicas, cascadas y espacios culturales que complementan la oferta de este encantador municipio antioqueño conocido como la ‘tierra del siempre volver".