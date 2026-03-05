Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

El trabajo remoto ha transformado la forma en que muchas personas se vinculan al mercado laboral, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan mayor flexibilidad y la posibilidad de desempeñar sus funciones sin necesidad de trasladarse diariamente a una oficina.

La expansión de las herramientas digitales y los nuevos modelos de organización del trabajo también han impulsado este tipo de modalidades, permitiendo que personas en distintas ciudades puedan participar en procesos de selección. En medio de este panorama, diversas organizaciones han abierto vacantes para trabajar de forma remota desde diferentes ciudades del país.

¿Cómo postularse?

Agente call center - Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto, será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.

Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.

Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.

Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.

Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.

Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.

Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

Asesora comercial medio tiempo – Modalidad virtual

Empresa: Mental Force Academy

Salario: A convenir

Plataforma especializada en software para la gestión clínica y administrativa de profesionales de la salud mental, está en búsqueda de una asesora comercial para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

Contactar y asesorar a profesionales de la salud mental interesados en el uso de nuestra plataforma.

Realizar demostraciones virtuales del software y resaltar sus beneficios.

Gestionar el proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre.

Brindar acompañamiento comercial y resolver dudas de los clientes.

Cumplir metas de ventas establecidas por la compañía.

Requerimientos:

Preferiblemente estudiante de últimos semestres de Psicología. (o experiencia en el sector salud)

Experiencia comprobable en ventas, preferiblemente en el sector salud o en la comercialización de software.

Habilidades de comunicación, persuasión y negociación.

Capacidad para trabajar bajo metas y generar cierres efectivos.

Alta orientación al servicio, empatía y habilidades interpersonales.

Residencia en Medellín (indispensable).

Analista de soporte operativo en seguros – Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $3.850.000

Este rol es esencial para asegurar la eficiencia y efectividad de las operaciones diarias, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar los procesos operativos en seguros.

Identificar y proponer mejoras en los procedimientos actuales.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar una operación fluida.

Monitorear la satisfacción del cliente y asegurar la calidad del servicio.

Proveer soporte a los clientes corporativos y resolver sus inquietudes.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de soporte operativo en el sector de seguros.

Título en Administración, Finanzas o áreas afines.

Conocimiento avanzado de procesos operativos y gestión de seguros.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.

Profesor(a) de inglés remoto – Medio tiempo

Empresa: Freaknenglish

Salario: $3.200.000

¿Le apasiona transformar vidas enseñando inglés y quiere trabajar 100 % remoto? Únase al equipo desde cualquier lugar de Colombia y aproveche esta oportunidad.

Responsabilidades:

Facilitar sesiones de inglés 100 % personalizadas (modalidad uno a uno).

Guiar tus clases utilizando el plan de estudios diseñado por la academia.

Brindar feedback constructivo y constante para potenciar la fluidez de los alumnos.

Evaluar y documentar el avance cada 2 meses de cada persona a tu cargo.

Requerimientos:

Nivel de inglés fluido y avanzado.

Disponibilidad estricta en la franja de la mañana: lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

Título profesional en áreas de la educación o contar con certificación oficial TEFL/TESOL.

Trayectoria demostrable dictando clases de inglés.

Gran capacidad de expresión, empatía y facilidad para conectar con las personas.

Equipo de cómputo en óptimas condiciones y una conexión a internet rápida y estable que no te deje colgando a mitad de la clase.

