Vacantes de trabajo remoto: oportunidades para aplicar hoy

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

5 de marzo de 2026, 4:43 p. m.
En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores.
En este contexto, es esencial entender la diferencia entre el trabajo remoto y el híbrido, ya que ambas modalidades ofrecen beneficios significativos tanto para empleados como para empleadores.

El trabajo remoto ha transformado la forma en que muchas personas se vinculan al mercado laboral, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes buscan mayor flexibilidad y la posibilidad de desempeñar sus funciones sin necesidad de trasladarse diariamente a una oficina.

La expansión de las herramientas digitales y los nuevos modelos de organización del trabajo también han impulsado este tipo de modalidades, permitiendo que personas en distintas ciudades puedan participar en procesos de selección. En medio de este panorama, diversas organizaciones han abierto vacantes para trabajar de forma remota desde diferentes ciudades del país.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican nuevas ofertas todos los días.

Vacantes en Medellín: reconocidas empresas están contratando

Hay vacantes para economistas y profesionales en finanzas: aplique aquí

Más de 67 mil vacantes disponibles en Bogotá esta semana: revise cómo aplicar

Ofertas laborales en Bogotá con salarios superiores a $8 millones: así puede postularse

Vacantes para comunicadores en Colombia: aplique hoy a estas oportunidades

Se buscan abogados en Bogotá: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Datacrédito revela guía práctica para quienes están metidos en problemas financieros: salga de deudas fácil

Teletrabajo en Colombia: estas compañías ofrecen oportunidades laborales desde casa

Trabajo remoto disponible en Colombia: empresas mantienen contratación abierta

Empresas ofrecen trabajo remoto en áreas administrativas: revise las vacantes

Aquí le traemos algunas vacantes para trabajo remoto que hemos seleccionado para que usted pueda postularse.
Aquí le traemos algunas vacantes para trabajo remoto que hemos seleccionado para que usted pueda postularse.

Agente call center - Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $2.000.000

Como asesor de ventas call center remoto, será una pieza clave en el equipo, ayudando a cumplir los objetivos de ventas y a impulsar el crecimiento de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar llamadas entrantes y salientes para ofrecer nuestros productos y servicios.
  • Cumplir con los objetivos mensuales de ventas establecidos por el equipo.
  • Mantener actualizado el registro de interacciones con clientes en el sistema CRM.
  • Brindar un excelente servicio al cliente resolviendo dudas y ofreciendo soluciones adecuadas.
  • Participar en reuniones virtuales de seguimiento y capacitación.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 1 año como asesor de ventas call center remoto o en roles similares.
  • Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
  • Capacidad para trabajar de manera independiente y gestionar el tiempo de manera eficiente desde un entorno remoto.
  • Conocimiento básico de herramientas CRM y paquetes de Microsoft Office.
  • Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles.

¡Aplique acá!

Asesora comercial medio tiempo – Modalidad virtual

Empresa: Mental Force Academy

Salario: A convenir

Plataforma especializada en software para la gestión clínica y administrativa de profesionales de la salud mental, está en búsqueda de una asesora comercial para unirse a su equipo.

Responsabilidades:

  • Contactar y asesorar a profesionales de la salud mental interesados en el uso de nuestra plataforma.
  • Realizar demostraciones virtuales del software y resaltar sus beneficios.
  • Gestionar el proceso de ventas desde el primer contacto hasta el cierre.
  • Brindar acompañamiento comercial y resolver dudas de los clientes.
  • Cumplir metas de ventas establecidas por la compañía.

Requerimientos:

  • Preferiblemente estudiante de últimos semestres de Psicología. (o experiencia en el sector salud)
  • Experiencia comprobable en ventas, preferiblemente en el sector salud o en la comercialización de software.
  • Habilidades de comunicación, persuasión y negociación.
  • Capacidad para trabajar bajo metas y generar cierres efectivos.
  • Alta orientación al servicio, empatía y habilidades interpersonales.
  • Residencia en Medellín (indispensable).

¡Aplique acá!

Más de 100.000 vacantes activas: postúlese gratis desde su celular

Analista de soporte operativo en seguros – Remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: $3.850.000

Este rol es esencial para asegurar la eficiencia y efectividad de las operaciones diarias, alineándose con los objetivos estratégicos de la empresa.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar los procesos operativos en seguros.
  • Identificar y proponer mejoras en los procedimientos actuales.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para garantizar una operación fluida.
  • Monitorear la satisfacción del cliente y asegurar la calidad del servicio.
  • Proveer soporte a los clientes corporativos y resolver sus inquietudes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa como analista de soporte operativo en el sector de seguros.
  • Título en Administración, Finanzas o áreas afines.
  • Conocimiento avanzado de procesos operativos y gestión de seguros.
  • Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.
  • Capacidad para trabajar de manera remota y autónoma.

¡Aplique acá!

Profesor(a) de inglés remoto – Medio tiempo

Empresa: Freaknenglish

Salario: $3.200.000

¿Le apasiona transformar vidas enseñando inglés y quiere trabajar 100 % remoto? Únase al equipo desde cualquier lugar de Colombia y aproveche esta oportunidad.

Responsabilidades:

  • Facilitar sesiones de inglés 100 % personalizadas (modalidad uno a uno).
  • Guiar tus clases utilizando el plan de estudios diseñado por la academia.
  • Brindar feedback constructivo y constante para potenciar la fluidez de los alumnos.
  • Evaluar y documentar el avance cada 2 meses de cada persona a tu cargo.

Requerimientos:

  • Nivel de inglés fluido y avanzado.
  • Disponibilidad estricta en la franja de la mañana: lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.
  • Título profesional en áreas de la educación o contar con certificación oficial TEFL/TESOL.
  • Trayectoria demostrable dictando clases de inglés.
  • Gran capacidad de expresión, empatía y facilidad para conectar con las personas.
  • Equipo de cómputo en óptimas condiciones y una conexión a internet rápida y estable que no te deje colgando a mitad de la clase.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

