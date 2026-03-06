Educación

¿Quiere estudiar sin costo? Ecopetrol lanza becas con alojamiento, alimentación y hasta clases de inglés

Ecopetrol mantiene activa su convocatoria de becas integrales para los mejores bachilleres de colegios públicos.

Redacción Educación
6 de marzo de 2026, 8:35 p. m.
Esta iniciativa de Ecopetrol promete ayudar a los mejores bachilleres del país. Getty Images.
Esta iniciativa de Ecopetrol promete ayudar a los mejores bachilleres del país. Getty Images.

El Ministerio de Educación Nacional reportó que el 49,8 % de los bachilleres graduados en 2024 ingresaron a instituciones de educación superior en el semestre inmediatamente posterior a su grado.

Esta cifra, que equivale a cinco de cada diez estudiantes, muestra un incremento en el acceso a la formación técnica, tecnológica y universitaria al compararse con el 39,7 % registrado durante la vigencia de 2020.

Para el año 2026, el Gobierno Nacional estableció la meta de alcanzar un 60 % de tránsito inmediato hacia las universidades en todo el país.

Las autoridades educativas aún se encuentran en el proceso de consolidación y publicación de los datos correspondientes a este periodo. Paralelamente a estos indicadores, una parte de la población estudiantil debe ingresar al mercado laboral al terminar su bachillerato, con el propósito de generar ingresos para financiar su futura formación profesional.

Ecopetrol abre becas para bachilleres; estos son los requisitos, montos y postulaciones. Foto: guillermo torres-semana

Frente a este escenario de acceso a la educación, se encuentra vigente la convocatoria del programa de becas Bachilleres Ecopetrol “Mario Galán Gómez”.

Esta iniciativa cubre el valor total de la liquidación de la matrícula y entrega auxilios económicos para manutención, transporte, alojamiento, alimentación, cursos de inglés y derechos de grado.

La compañía estatal estableció una serie de lineamientos y requisitos obligatorios para los aspirantes. El criterio principal es ser el mejor bachiller de una institución pública, de acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas Icfes Saber 11.

Asimismo, el programa está dirigido específicamente a egresados de colegios oficiales que se encuentren ubicados en zonas de operación e influencia directa de Ecopetrol, así como en áreas rurales del territorio nacional.

La convocatoria aplica un enfoque diferencial en su proceso de selección, el cual prioriza la participación de jóvenes pertenecientes a grupos étnicos, personas reconocidas como víctimas del conflicto armado, población con discapacidad y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Respecto a los rubros económicos asignados a los beneficiarios, la página oficial de la entidad detalla que la beca estipula para “Alimentación y transporte: $1.305.448 semestrales. Alojamiento: $2.752.730 semestrales para quienes se trasladan desde su ciudad de origen. Esta suma incluye el incremento anual del IPC”.

Los ciudadanos interesados deben realizar su proceso de postulación mediante el sitio web oficial del programa Bachilleres Ecopetrol. Junto con la carga de los documentos de identidad y los soportes académicos básicos, la plataforma exige la redacción de un ensayo con una extensión de 500 palabras.

En dicho texto, el candidato debe exponer los motivos puntuales de su postulación, detallar sus metas personales y profesionales a futuro, y explicar la manera en que el otorgamiento de la beca facilitará el cumplimiento de dichos objetivos.

El comité evaluador también revisa el perfil de liderazgo de los postulantes, por lo que requiere que los candidatos incluyan en su presentación las iniciativas de desarrollo social o comunitario ejecutadas durante su etapa de educación básica. El proceso de inscripción en la plataforma digital se mantendrá activo hasta el próximo jueves 30 de abril.

