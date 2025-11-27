La Fiscalía acusó a Carlos Ramón González, mano derecha del presidente Gustavo Petro

Carlos Ramón González, el todopoderoso exdirector de inteligencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, fue imputado por el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD), desde entonces se encuentra prófugo de la justicia.

La fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que, en contra de quien era considerado “mano derecha” de Petro, se radicó el escrito de acusación por los delitos que fueron imputados, todos relacionados con corrupción, y en el propósito de avanzar aunque sin su presencia en la investigación.

La Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de Carlos Ramón González, el prófugo exdirector del Dapre investigado por el escándalo de corrupción de la UNGRD. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/5rIqFetAph — Revista Semana (@RevistaSemana) November 27, 2025

“Eso quiere decir que estamos avanzando en el juicio con Carlos Ramón González, no obstante que él esté prófugo, que no se haya presentado. Lo que quiero significar con esto es que independientemente de que a esta persona se le puede hacer efectiva la circular roja que contra él pesa, nosotros seguimos en la judicialización como corresponde”, dijo la fiscal Camargo.

El exdirector del Dapre fue imputado y la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento en centro de reclusión en su contra, luego huyó y se escondió en Nicaragua donde, de acuerdo con algunos informes, logró tener una protección del gobierno de ese país y desde allá se conectó algunas diligencias judiciales que tenía pendiente.

“Le ordenó a (Olmedo) López Martínez entregar 4.000 millones de pesos a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes; 3.000 millones para Iván Name a través de la entonces consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz, y 1.000 millones de pesos para Andrés Calle, por intermedio de Sneyder Pinilla, subdirector de Manejo de Desastres de la UNGRD”, dijo la Fiscalía en la imputación de cargos.

Justamente, en medio del escándalo de los archivos de Calarcá donde quedo en evidencia como la Fiscalía no tuvo mayores actuaciones en más de 16 meses de investigación, se conocen importantes decisiones en el escándalo de la UNGRD, como el llamado de imputación de cargos en contra de los exministros del interior Luis Fernando Velasco y de Hacienda Ricardo Bonilla.

“El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que dirige la macroinvestigación por los hechos de corrupción en la UNGRD, acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá, solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González; y del Interior, Luis Fernando Velasco”, señaló el ente acusador.

Carlos Ramón González, exdirector del Dapre; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, están respondiendo ante la Justicia gracias a las confesiones de Olmedo López. | Foto: guillermo torres-juan carlos sierra-semana y Presidencia