El director de la Dijín de la Policía Nacional, coronel Elver Alfonso Sanabria, reveló que continúa el trámite para reactivar la notificación de la circular roja contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, no contemplaría salir de Nicaragua, pese a que Interpol levantó su orden de captura

El oficial indicó que la solicitud para reactivar esta circular roja ya está registrada ante las autoridades en Lyon, Francia, luego de que informaran que la notificación para la búsqueda internacional ya no se encontraba vigente en los 196 países que integran Interpol, tras una solicitud de la defensa del exfuncionario.

En medio de la polémica, la Fiscalía General anunció que se aplicarían los respectivos protocolos y trámites para reactivar esta circular roja en contra del exfuncionario, quien se encuentra en Nicaragua con asilo político.

“Hubo un requerimiento a la secretaria general de Interpol frente a unos argumentos expuestos por la defensa para bloquear provisionalmente esta circular roja. La Fiscalía emitió un nuevo requerimiento”, explicó el director de la Dijín.

Sin embargo, tras recibir la petición de la Fiscalía, se realizó la comunicación respectiva ante la secretaria general de Interpol. “Lo canalizamos como es el debido proceso”.

El organismo internacional, según indicó el coronel Alfonso, entrará a realizar una valoración de esta situación y se la comunicará a las autoridades colombianas.

Carlos Ramón González rompe su silencio y cuestiona acusación de la Fiscalía: “Está llena de absurdos y mentiras”

“El objetivo de una circular roja es lograr la comparecencia o la captura del prófugo de la justicia cuando es requerido por un país”, precisó.

La Fiscalía acusó el pasado 29 de enero a Carlos Ramón González por los delitos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer (sobornos a funcionarios).

El exfuncionario, quien ocupó dos importantes cargos durante el Gobierno Petro, rechazó los cargos expuestos por la fiscal delegada ante la Corte.

"Está llena de absurdos y mentiras": Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, rompe su silencio y cuestiona acusación de la Fiscalía. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/jsNPu2aOd1 — Revista Semana (@RevistaSemana) January 29, 2026

“Para mí hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. No la puedo aceptar porque no es válida (…) Estamos ante una incriminación frente a unos hechos que se juzgaron por otro lado, que unos señores confesaron, y por arte de (inentendible) yo fui el autor de todo. Yo no puedo aceptar eso”, aseveró el exdirector del Dapre, quien salió del país hace más de un año y medio.

“Para mí no es una acusación clara porque está llena de vacíos y falsedades”, añadió —desafiante— el procesado. Situación por la cual la magistrada de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema tuvo que llamarle la atención y pedirle respeto.