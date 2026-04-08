Exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, no contemplaría salir de Nicaragua, pese a que Interpol levantó su orden de captura

El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, seguirá en Nicaragua, pese a que la Interpol confirmó que suspendió la orden de captura internacional en su contra por el escándalo de presunta corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), donde la Fiscalía lo consideró como uno de los cerebros principales del entramado.

SEMANA habló con varios familiares de González y coincidieron en que el exfuncionario del Gobierno de Gustavo Petro seguirá en Managua. Y lo hará por dos razones: una, por la incertidumbre jurídica que existe y que podría, eventualmente, llevar a la Interpol a reactivar su búsqueda internacional en los próximos días. Y dos, para no perder su condición de asilado político que le otorgó el 20 de agosto de 2025 el viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos de ese país, Iván Lara Palacios.

Carlos Ramón González. Foto: Adobe Stock/Semana

En esa oportundiad, González argumentó que solicitaba la protección del régimen de Daniel Ortega por considerar que “su vida estaba amenazada, su integridad física, seguridad y libertad”, según el documento que reveló en su momento SEMANA.

González— coinciden sus familiares— recibió la noticia de Interpol con optimismo porque se conoció justo este martes, 7 de abril, cuando el Tribunal de Bogotá le otorgó la libertad al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, investigado por saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque a la Fiscalía se le vencieron los términos para radicar la acusación en contra del alto funcionario.

Iván Cancino, el abogado de Carlos Ramón González, ha dejado claro que en este caso no se presenta el vencimiento de términos porque su defendido no está privado de la libertad. Y en este momento el exdirector del Dapre no está en la circular roja, es decir, judicialmente él es asilado. “En términos de derecho internacional, González no es considerado un prófugo sino un asilado político”, dijo.

Circular Roja de Interpol en contra Carlos Ramón González. Foto: Suministrada

Y confirmó que la inscripción de Carlos Ramón González en la Interpol se cayó por unos errores que un grupo de abogados evidenciaron ante la Interpol en Lyon, Francia.

El exdirector del Dapre y fundador de la Alianza Verde puede de Nicaragua y regresar a Colombia, pero se abstendrá de hacerlo porque, además, no descarta que pueda enfrentarse a problemas a la hora de ingresar a su país.

Prefiere seguir en Managua, así su familia cada vez tenga más restricciones para visitarlo.

Carlos Ramón González Foto: PRESIDENCIA

Desde el 13 de febrero de 2026 los colombianos necesitan visa consultar para ingresar a Nicaragua. Este documento diplomático se tramita ante la Embajada de Nicaragua en Colombia, y debe estar aprobada con anterioridad a su fecha de viaje.

Están exentos de este requerimiento de visa aquellos colombianos raizales nacidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.