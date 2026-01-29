Judicial

Carlos Ramón González rompe su silencio y cuestiona acusación de la Fiscalía: “Está llena de absurdos y mentiras”

El exdirector del Dapre manifestó que no acepta los hechos narrados por la Fiscalía General.

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 9:01 p. m.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, fue acusado este jueves ante la Corte por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
Foto: Colprensa-Senado de la República).

Este jueves 29 de enero reapareció ante la Corte Suprema de Justicia el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González.

Desde, presuntamente, Nicaragua, el exfuncionario rompió su silencio para cuestionar los hechos por los que fue vinculado por la Fiscalía General en el expediente por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

González Merchán aseguró que no acepta lo dicho por la Fiscalía General en el escrito de acusación presentado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

“Para mí hay una serie de absurdos y mentiras en esa acusación. No la puedo aceptar porque no es válida (…) Estamos ante una incriminación frente a unos hechos que se juzgaron por otro lado, que unos señores confesaron, y por arte de (inentendible) yo fui el autor de todo. Yo no puedo aceptar eso”, aseveró el exdirector del Dapre.

“Para mí no es una acusación clara porque está llena de vacíos y falsedades”, añadió —desafiante— el procesado. Situación por la cual la magistrada tuvo que llamarle la atención y pedirle el respeto por el uso de la palabra.

La Fiscalía acusó a Carlos Ramón González por los delitos de lavado de activos y cohecho por dar u ofrecer (sobornos a funcionarios).

La acusación contra Carlos Ramón González

La Fiscalía General aseguró que el 27 de noviembre de 2023, el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González Merchán, les dio instrucciones claras al director de la UNGRD, Olmedo López, y la consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, para que utilizaran sus cargos para direccionar millonarios contratos y así beneficiar a un grupo de congresistas.

Poco tiempo después, del mismo González Merchán salió la orden para fijar el monto de dinero en efectivo que debía enviárseles a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Esto con el fin de que agilizaran la votación de proyectos frente a los cuales el Gobierno tenía un gran interés.

El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
El exdirector del Dapre, Carlos Ramón González. Foto: Rama Judicial

“Era claro para el señor Carlos Ramón González, incluso para la señora Sandra Liliana Ortiz, que los dineros provendrían de la contratación ilícita que se realizaría en la UNGRD. La consecución de los reclusos estaba en cabeza del director de la UNGRD por orden emitida por el señor González Merchán”, añadió.

En este sentido, aseveró que el funcionario pidió que se movieran esos recursos públicos con el fin de que llegaran a los congresistas Name y Calle.

“Se había ordenado extraer esos recursos, 4.000 millones de pesos, de la UNGRD y no lo pueden sacar de otra manera que con una contratación ilícita y realizar el cumplimiento de la orden emitida por Carlos Ramón González”, explicó.

