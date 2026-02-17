Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 17 de febrero; así están las principales vías de la capital

Conozca el estado de las vías, movilizaciones, bloqueos y eventos que provoquen complicaciones en la movilidad.

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de febrero de 2026, 6:59 a. m.
Movilidad en Bogotá para este martes, 17 de febrero. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.

Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:

6:10 a.m.: Alto flujo vehicular en la calle 80

6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares

5:30 a.m.: Pico y placa para taxis

