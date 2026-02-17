Movilidad en Bogotá este martes, 17 de febrero; así están las principales vías de la capital

Bogotá es una de las ciudades más congestionadas del mundo, producto del amplio parque automotor, la insuficiente infraestructura y los numerosos frentes de obra, entre ellos los correspondientes a la primera línea del metro.
Entérese de cómo avanza la ciudad y cuál es el comportamiento de las principales vías de la capital:
6:10 a.m.: Alto flujo vehicular en la calle 80
📢 ¡Atentos!#GestiónDelTráfico |Se registra tránsito lento por alto flujo vehicular en la Calle 80 hacia el occidente. 👮 Grupo Guía realiza maniobras de agilización de tráfico en la carrera 120, 119, 114, 107 y 102.
6:00 a.m.: Pico y placa para carros particulares
🔔Atención
Así funciona el #PicoYPlaca en la ciudad en día IMPAR:
🟢Circulan placas terminadas en 1-2-3-4-5
❌NO circulan placas terminadas en 6-7-8-9-0
🔉Seguirá funcionando de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. pic.twitter.com/CchCTKeTxI
5:30 a.m.: Pico y placa para taxis
🚖#FelizMartes | #GerenciaEnVía te informa que hoy la restricción de circulación para taxis en Bogotá, es para las placas terminadas en números 7⃣ y 8⃣.
🏁Recuerda que la medida rige a partir de las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m.