San Andrés de Cuerquia

Denuncian preocupante caso de abuso sexual en jardín infantil de golpeado pueblo de Antioquia: profesora fue separada del cargo

La menor fue atendida en el servicio de urgencias tras la activación del código fucsia.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 11:05 a. m.
Esta es una de las pancartas que fue instalada en inmediaciones de la institución educativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde ocurrieron los presuntos abusos sexuales por parte de un docente. Hubo varias manifestaciones de padres de familia frente a este lugar.
Esta es una de las pancartas que fue instalada en inmediaciones de la institución educativa donde ocurrieron los presuntos abusos sexuales por parte de un docente. | Foto: Colprensa

Un mensaje de WhatsApp, marcado como “urgente”, llegó a los teléfonos móviles de decenas de padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Mi mundo feliz, del municipio de San Andrés de Cuerquia, y puso con los pelos de punta a los lugareños.

El escrito decía: “Estimadas familias, les extendemos un cordial saludo y les invitamos a una reunión urgente en el CDI hoy a las 3:00 p. m.”.

Debido a situaciones recientes que afectan la seguridad y los derechos de nuestros niños y niñas, es fundamental que estén presentes para discutir y encontrar soluciones juntos”, añadía el mensaje, enviado desde el CDI con aval de la Alcaldía local.

El origen del problema, según confirmaron diferentes fuentes a SEMANA, es la denuncia elevada por un padre de familia de una niña menor de cinco años que presentaba rasgos de abuso sexual originados presuntamente en el CDI.

La pequeña, tras la denuncia, fue trasladada a un centro asistencial local para ser valorada por personal experto. Además, su proceso está siendo seguido de cerca por la Comisaría de Familia —autoridad competente para atenderlo— y también fue puesto en conocimiento del ICBF.

A raíz de la denuncia, confirmaron desde la Alcaldía de San Andrés de Cuerquia, la docente señalada de los presuntos abusos fue separada temporalmente del cargo, para proteger a los niños que estaban bajo su cuidado y a ella misma, y así evitar posibles represalias de habitantes del municipio hacia ella.

La situación es tan grave que, en la reunión de este martes, a algunos padres de familia les entregaron pruebas, confirmaron desde la Alcaldía, para realizar a sus pequeños bajo orientación profesional y, de esta manera, tratar de establecer si también fueron víctimas de abuso sexual.

SEMANA se comunicó con el alcalde, José Fernando Chavarría. Aunque no quiso dar un pronunciamiento oficial hasta que no se conozca un resultado determinante de la condición de salud de la niña presuntamente abusada, sí confirmó que el CDI no será cerrado y que, por ahora la docente estará alejada de los niños.

A esta grave denuncia de presunta violencia sexual contra al menos una niña menor de cinco años se suma la grave situación de orden público que se vive en el municipio, donde en menos de una semana fueron asesinados dos militares.

Eso sin contar con que aún hay un dolor profundo en el corazón de algunos cuerquianos por el brutal asesinato del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, ultimado a bala por un menor de edad a pocos metros del parque principal de esa población del norte de Antioquia.

Arma y celular incautados al menor que asesinó al concejal de San Andrés de Cuerquia Juan Camilo Espinosa.
Arma y celular incautados al menor que asesinó al concejal de San Andrés de Cuerquia Juan Camilo Espinosa. | Foto: Policía y archivo.
Contexto: Se conocen detalles del asesinato de concejal de San Andrés de Cuerquia: ofrecen 50 millones de recompensa por cómplice del sicario

“Qué dolor, qué tristeza se siente en el pueblo”, dijo ante la situación uno de los padres de familia consultados por SEMANA.

