La ofensiva contra ciudadanos extranjeros que llegan al país a abusar de menores de edad sigue dando resultados que ponen sobre la mesa la gigantesca problemática que significa que estas personas aprovechen aplicaciones de citas y ofrezcan dinero a cambio de tener relaciones sexuales con mujeres, en especial menores de edad.

Medellín es una de las ciudades más afectadas por estos depredadores sexuales y justamente allí acaba de ser capturado el ciudadano estadounidense Stephen Paul Mueller.

Se trata de un hombre ya entrado en años que, al parecer, tenía a Colombia como destino para cometer esos abusos. Las autoridades migratorias ya documentaron 33 ingresos al país de este depredador.

| Foto: Getty Images

Según la investigación de la Fiscalía, Mueller habría contactado por redes sociales a una adolescente de 14 años y le habría ofrecido dinero para que accediera a sostener relaciones íntimas con él, en Medellín (Antioquia).

“Entre finales de 2022 y mayo de 2023, el extranjero presuntamente se comunicó en dos oportunidades con la menor de edad y la convenció de ir a la vivienda en la que se hospedaba, localizada en el barrio Laureles, donde la indujo a realizar actividades de tipo sexual a cambio de 500.000 pesos por los encuentros”, explicó la Fiscalía.

Desde la Policía también hay recaudo de información importante que desnuda la peligrosidad de este hombre para las menores de edad.

El director de la Policía, Carlos Fernando Triana, explicó que Mueller fue capturado justamente cuando viajaba hacia Medellín, donde ya había hecho contacto con menores a través de redes sociales, ofreciendo dádivas a cambio de encuentros en lugares que previamente había arrendado.