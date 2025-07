Un estreno cercano: ADIÓS AL AMIGO

Se la describe como “una película de vaqueros y aventura que recorre las cicatrices de la guerra y la amistad desde las montañas de Santander”, y no está por debajo de esas expectativas, las supera. Adiós al amigo , la nueva película del director santandereano Iván David Gaona y la productora boyacense Mónica Juanita Hernández, se estrena el próximo 7 de agosto en Colombia , tras su paso por los festivales de cine de Varsovia y Tokio. Además, su debut en Colombia ha sido triunfal: tanto en el 64° Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICCI) como en el 11° Festival Internacional de Cine en las Montañas, obtuvo el Premio del Público.

“Esta película es una conversación con nuestros antepasados, con la historia que no se nos enseñó en los libros, con la guerra que aún no termina. Adiós al amigo es también una carta de amor por nuestra tierra, por sus voces y sus montañas. Es una historia propia, desde la montaña, desde el campesino”, señala Iván David Gaona, quien dirige y escribe el guion. Por su parte, la productora Mónica Juanita Hernández destaca el esfuerzo colectivo detrás de la obra: “Esta película no solo fue hecha desde la región, fue hecha con la región. La comunidad de Cepitá, Güepsa y el equipo humano que caminó esta historia con nosotros es el verdadero corazón de este proyecto”.