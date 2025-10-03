Por primera vez un colombiano hace parte de la prestigiosa lista de BoF 500 en la categoría ‘Catalysts’ este es el paisa detrás del reconocimiento

El mundo de la moda volvió a reunirse en París con la más reciente edición del BoF 500, el prestigioso índice de The Business of Fashion que reconoce a las personalidades más influyentes de la industria a nivel global.

Por primera vez un colombiano fue incluido en la prestigiosa lista BoF 500 en la categoría ‘Catalysts’, publicada por el prestigioso índice de moda. Se trata de Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

La categoría en la cual fue incluido agrupa a líderes estratégicos que actúan como agentes de cambio, conectores y facilitadores, transformando el rumbo del sector a nivel mundial.

Sebastián Díez fue incluido en la categoría ‘Catalysts’, convirtiéndose en el primer colombiano en recibir esta distinción. Redacción Moda | Foto: Inexmoda

Este reconocimiento destaca su labor por impulsar la innovación, la sostenibilidad y la internacionalización del sistema moda colombiano y latinoamericano.

El BoF 500 es un índice emblemático en la industria de la moda que anualmente visibiliza a las figuras más influyentes en distintas categorías.

La inclusión de Díez no solo representa un logro personal, sino también un reconocimiento al trabajo constante de Inexmoda, entidad que ha dinamizado y conectado el ecosistema de la moda regional con el mercado global a través de ferias como Colombiamoda, Colombiatex y Heimtextil Colombia, así como mediante espacios de formación y estrategias de internacionalización.

Sobre el reconocimiento el paisa aseguró “recibir este reconocimiento de Business of Fashion es un honor profundamente significativo. No es solo un logro personal, es un logro para el equipo de Inexmoda que durante más de 37 años ha trabajado con pasión, determinación y visión para dinamizar y conectar el Sistema Moda de Colombia y América Latina con el mundo”.

Sebastián Díez comparte este honor con otras personalidades destacadas como Anne Hidalgo, alcaldesa de París, Lv Xiaolei, Madame Lu, figura clave de la Shanghai Fashion Week; Dame Ellen MacArthur, referente de la economía circular; y los fundadores de Fashion Revolution, entre otros.

Entre los colombianos que han sido parte de ediciones anteriores del BoF 500 figuran nombres como Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz, Edgardo Osorio, Alexander Zielcke, Maluma y Karol G, mostrando así la creciente presencia y relevancia del talento colombiano en la escena global.