Revelan el día que la Selección Colombia oficializará su convocatoria para el Mundial 2026

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, presentó recientemente la prelista de 55 jugadores para el certamen orbital.

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En este grupo destacan nombres con presencia recurrente en las eliminatorias de la Conmebol, proceso en el cual el equipo colombiano finalizó en la tercera posición, superado únicamente por las delegaciones de Argentina y Ecuador.

El cierre de dicho ciclo clasificatorio dejó cifras estadísticas relevantes para el conjunto nacional. Entre ellas, la participación de Luis Díaz como uno de los máximos anotadores del torneo y de James Rodríguez como el jugador con mayor registro de asistencias.

Colombia jugará contra Costa Rica su último amistoso de despedida antes del Mundial, el próximo lunes 1 de junio. Foto: Tomada de la FCF

Sin embargo, a falta de aproximadamente un mes para el inicio del Mundial 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá, el cuerpo técnico debe resolver dudas en diferentes líneas del campo. Las próximas sesiones de entrenamiento con los representantes del fútbol nacional serán determinantes para confirmar la lista oficial de 26 jugadores que representarán al país.

Plazos para la entrega de la convocatoria oficial

De acuerdo con el reglamento establecido, todas las selecciones nacionales deben oficializar sus nóminas ante los entes reguladores antes del 2 de junio de 2026. Esa es la fecha en la que la Fifa publicará los listados definitivos de todos los participantes.

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Ante este cronograma, el entrenador argentino ha diseñado un plan de trabajo por etapas para evaluar el estado físico y competitivo de sus dirigidos.

Técnico Néstor Lorenzo dio a conocer la prelista de la selección Colombia de cara al Mundial 2026 Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

En la rueda de prensa realizada el pasado jueves 15 de mayo, Lorenzo detalló el inicio de los trabajos de campo. “Vamos a empezar la semana que viene con un grupo de 6 o 7 en Medellín. Los que vayan terminando sus ligas van a ir llegando; los otros seguirán compitiendo y a esos los vamos a esperar hasta el último día. Para el 25 o 26 de mayo vamos a estar con la lista más depurada, la idea es ir entrenando con los que están para no perder la forma”, explicó el estratega.

El proceso de selección final

El cronograma indica que la mayor parte del grupo se concentrará en la capital de Antioquia a medida que finalicen los compromisos con sus respectivos clubes.

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Se estima que la lista definitiva sea entregada por el entrenador entre el 30 de mayo y el 1 de junio, cumpliendo así con los tiempos exigidos para el torneo de selecciones.

James Rodríguez será uno de los primeros jugadores en llegar a la concentración dirigida por Nésto Lorenzo. Foto: AFP

Este periodo de preparación en Medellín servirá para observar a los futbolistas que presentan molestias físicas o que han tenido menos continuidad en el último tramo de la temporada.

Con esta metodología, el cuerpo técnico busca asegurar que los elegidos lleguen en condiciones óptimas para el debut en la competencia internacional.