Hugh Jackman, el famoso intérprete de Wolverine, anuncia el divorcio de su esposa, 13 años mayor que él

Ahora cuentan con una pareja menos. Siguiendo la aparente imposibilidad de que los matrimonios en Hollywood sean para siempre, la pareja acaba de anunciar que no va más.

“Apreciamos enormemente que respeten nuestra privacidad en estos momentos en que nuestra familia atraviesa por esta transición en las vidas de todos” , dijeron, en un claro mensaje a la prensa, a la cual también le hicieron un aviso para que no se atreva a solicitar más información sobre la separación: “Esta es la única declaración que haremos”.

Familia multiétnica

“Nuestra mayor necesidad era la mezcla de razas. Quiero decirles a mis hijos que no importa tu orientación sexual, no importa tu trabajo, no importa si tu pelo es liso u ondulado, si eres alto o bajo, hombre o mujer, tu raza. Lo que te define como ser humano está por encima de todo eso”, le declaraba el actor de X-Men a People.