Festival Estéreo Picnic 2023: The Chemical Brothers deslumbró con impresionante show de música electrónica

El Festival Estéreo Picnic 2023 se encuentra a tan solo unas horas de cerrar una de las ediciones más comentadas, debido a diversos factores que rodearon este encuentro musical. El evento le abrió las puertas a miles de personas, congregándolos para disfrutar de arte, bailes y mucha música.

El artista Tame Impala dejó sin palabras con su show y todo el arte que le imprimió. - Foto: Foto de Daniel Felipe Mejía, periodista de Semana

A pesar de las condiciones climáticas que afectaron las jornadas en el Campo de Golf Briceño 18, el ambiente se vivió de muchas maneras, apoyando y respaldando el trabajo de grandes artistas que visitaron el país. Al ser la primera vez para algunos rostros, todo el cariño y afecto hizo que se sintieran acogidos por los fanáticos de su carrera.

Vassar Feria en el Estéreo Picnic. - Foto: Lizeth Cadena - Fucsia

En la celebración que se desarrolló durante el 25 de marzo de 2023, una serie de artistas y bandas estuvieron a la espera de cómo serían las expectativas de los participantes de un ‘Mundo distinto’. Diferentes géneros musicales y proyectos sorprendieron a los colombianos y turistas que asistieron al Festival Estéreo Picnic, conquistando con shows particulares y asombrosos.

Este fue el caso de The Chemical Brothers, el famoso dúo británico, el cual llegó al escenario principal para poner a bailar a los fanáticos de la música electrónica. Cada parte de la presentación fue clave para transportar a los curiosos a otro espacio, lleno de colores y gráficos.

Este equipo, integrado por Tom Rowlands y Ed Simons, le puso su sello dance y electrónico a la cita musical del Festival Estéreo Picnic 2023, marcando una huella imborrable en la memoria de quienes disfrutaron de su carrera desde hace muchos años.

El show de The Chemical Brothers arrancó a las 11:15 de la noche, brindando expectativas y sonidos suaves para abrirle las puertas a una experiencia única. Los tonos azules y las gráficas fueron piezas claves para dar rienda suelta a una presentación que fue aplaudida por miles de asistentes.

Al ser unos de los pioneros en el género big beat, los ritmos excéntricos y acelerados, combinados con las impresionantes visuales, hicieron que el público se hipnotizara en cada parte de su set. Poco a poco el ánimo fue aumentando, al punto de que todas las almas se movían al mismo estilo.

Entre los éxitos que dejaron huella en los fanáticos destacaron temas como Hey boy hey girl, Block Rockin’ Beats y The Salmon Dance, Setting Sun y Out of control.

A falta de Billie Eilish y Lil Nas X, los @ChemBros han sido EL MEJOR SHOW DEL #FEP2023 🤯



📷: @Festereopicnic_ Team pic.twitter.com/kOS5eO4aOF — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 26, 2023

Las redes sociales no dejaron pasar esta experiencia, catalogando el show de The Chemical Brothers como uno de los mejores del Festival Estéreo Picnic 2023. Los aplausos y elogios fueron protagonistas de diversas publicaciones en el perfil de MusicTrendsCol, donde cientos de personas le dieron el primer lugar a esta sorpresa electrónica.

“Me atrevo a decir que de los mejores de la historia del FEP”, “El show fue una chimbaaa”, “La mejor presentación de mi vida”, “Unos cracks en su puesta en escena”, “El mejor espectáculo que he visto en mi vida”, “Totalmente, estuvieron increíbles”, “Los mejores. Todo el show estuvo espectacular, enamorada, superaron todas mis expectativas”, “La mejor presentación de la historia del Festival Estéreo Picnic”, entre otras reacciones.

La multitud estaba enloquecida y no exageramos 👽 @chembros en el #FEP2023 pic.twitter.com/M8wZmAM3ja — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) March 26, 2023

Es importante destacar que la velada del tercer día estuvo ambientada también por otros talentos internacionales como Trueno, Armin Van Buuren, Bizarrap, L’Impératrice, Gordon City, Moderat y Wu-Tang Chan. Otros talentos que brillaron en la versión 2023 fueron Ryan Castro, Alci Acosta, Alex Ferreira, Fumaratto, Frente Cambiero, Santiago Navas, Dawer X Damper, La Perla, Flor de Jamaica y Felipe Orjuela.

Para el cierre de este evento, la organización del Festival Estéreo Picnic guardó grandes estrellas como Billie Eilish, Lil X Nas, Kali Uchis, Morat, Villano Antillano, Elsa y Elmar, Tokischa, Jamie XX y Nicolás y los Fumadores.