Ricardo Arjona anunció su retiro de los escenarios; destapó problema de salud que padece: “poder permanecer de pie”

Ricardo Arjona habló de problema de salud que padece

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (…) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no. A los que me aguantaron el paso y los que se quedaron en el camino, mi gratitud eterna”, escribió en un mensaje.