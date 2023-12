Paola Jara rompió el silencio y destapó cómo es su verdadera relación con hijos de Jessi Uribe: “Simplemente soy la esposa”

No obstante, una de las grandes interrogantes que fluyeron en las plataformas digitales estuvo relacionada directamente con los hijos del famoso cantante, quienes compartieron en diferentes momentos con Paola Jara. Los niños fueron centro de atención de algunos curiosos, que quisieron saber cuál era la verdadera dinámica entre todos.

De acuerdo con lo que se apreció, la estrella de la música popular recibió una interrogante sobre los pequeños y allí decidió romper el silencio, exponiendo cómo se llevaban todos realmente. La artista fue clara en que las cosas no eran como muchos pensaban, por lo que prefería aclarar lo que tanto se comentaba en redes sociales.

Paola Jara reveló cómo se lleva con hijos de Jessi Uribe

Según se evidenció en un nuevo contenido de Eva Rey, para su formato Desnúdate con Eva , Paola Jara estuvo como invitada y allí abrió su corazón sobre varios asuntos personales. La intérprete de Mala mujer no tuvo problema con responder toda clase de preguntas, sincerándose sobre más de un factor que giraba alrededor de su presente.

En la charla con la española, la paisa fue interrogada sobre cómo era estar casada con un hombre que tenía hijos de otra relación, mencionando si era difícil o no adaptarse. La periodista puso de ejemplo una experiencia propia, asegurando que no le fue muy bien y las cosas no funcionaron al final.